[Review] Sakuna: Of Rice and Ruin

Farming en actie blijkt een gouden zet!

In mijn preview kon je mijn eerste ervaringen met Sakuna: Of Rice and Ruin lezen. De game, ontwikkeld door Edelweiss, combineert keiharde actie met het relaxte boerderijleven. Daarbij zal de game je een aantal stappen leren van het rijstproces. Nu de releasedatum een stukje dichterbij gekropen is, is het tijd voor de review. Ben je benieuwd hoe het spel uitpakt op de Nintendo Switch? Lees dan deze review door.

Er was eens een verwende godin…

… genaamd Sakuna. Ze leeft in het mooie Mihashira Capital tussen de goden en geesten van Yanato. Op de brug van de hemel, welke het sterfelijke en onsterfelijke rijk van elkaar scheidt, ontmoet Sakuna een groep mensen. De ene na de andere ongelukjes leiden ertoe dat Sakuna met deze groep mensen wordt verbannen naar een gevaarlijk eiland. Dit eiland zit namelijk vol demonen en die zijn niet bang je te verslinden.

Gelukkig ben je niet alleen en zullen jouw guardian Tama en de groep mensen jou helpen. Je besluit om op een heuvel een klein dorpje op te bouwen met hen. Aan het begin van je spel heb je een klein hutje om te eten en slapen en een opslaghut. Naarmate de tijd verstrekt zul je een paar extra gebouwen maken. Het hoeft ook nog niet groot te zijn, want je bent toch maar met weinig mensen. In dit gebied is ook nog een waterval, een trainingsgrot en een rijstveld. Hier bestuur je je personage ook in 3D. Het ziet er allemaal heel mooi en Japans uit.

Hoe maak je goede rijst?

Er zijn twee soorten gameplay te vinden in dit spel. Je hebt actievolle speelmomenten en het boerderijgedeelte. Ik zal eerst wat vertellen over het boerderijleven en dan in het bijzonder over het maken van rijst. Het maken van rijst bestaat, net zoals in het echte leven, uit verschillende stappen. Je moet het land ploegen, rijstzaadjes zaaien, het water op de juiste hoogte houden en nog veel meer. Een goede oogst zorgt voor goede verbeteringen aan jezelf. Je kunt hiermee je levens- en sp-balk verhogen samen met verschillende andere stats. In de game kun je ook focussen op bepaalde stats die je wil verbeteren. Zo zul je specifieke stappenplannen moeten volgen om dat bepaalde punt extra te verhogen.

Het is dus nog een hele klus om goede rijst te maken. Zeker als je bedenkt dat je rijst ook kwetsbaar is tegen onkruid, dus hup wegplukken! Daarnaast leven er ook insecten zoals kikkers, slakken en spinnen die de kwaliteit van je rijst zullen verminderen. Het is belangrijk om deze pesten weg te werken. Het neemt dus ook veel tijd in beslag. Gelukkig bieden de personages in het spel allemaal hulp aan: ze maken met de hand constructies om het proces nog sneller te laten gaan. Je gaat dan wel meer produceren, maar het kost steeds minder tijd. Geoogste rijst kun je weer gebruiken om gerechten te maken. De gerechten geven je de komende dag een tijdelijke boost. Zorg dus voor een groot eetfestijn de dag voordat je een baas gaat verslaan! Je kunt later ook rijst gebruiken om te handelen met Mihashira Capital. Zo lever je goede kwaliteit rijst en ontvang je producten die op het eiland niet te vinden zijn.

Seizoensgebonden

In het spel beleef je alle seizoenen, zo zaai je in de lente en zal je oogsten aan het einde van de zomer / begin herfst. Elk seizoen duurt in het spel drie dagen, stilzitten is dus niet van de partij. De verschillende seizoenen zijn ook duidelijk terug te zien in de levels. In de winter zullen alle levels onder de sneeuw liggen en in de herfst heb je mooie gekleurde blaadjes aan de bomen. De seizoensveranderingen bieden zoveel persoonlijkheid; het maakt elk seizoen uniek.

Hoe leuk! Een personage met Nederlandse trekjes.

De personages in het spel zijn allemaal nuttig. De klunzige Tauemon weet veel over rijst en geeft handige informatie door scrolls aan je te geven. Dit is informatie op zakformaat welke je altijd in het menu kan terugvinden. In de vechtlevels kun je ook deze scrolls tegenkomen, hou dus goed een oogje in het zeil. De meid Myrthe kan goed koken en zal het eten voorzien. De jongen Kinta kan goed wapens maken. Als je hem de juiste voorwerpen brengt, zal hij sterke wapens smeden. Yui kan kledingstukken maken, ook door de juiste materialen te brengen. Als laatste heb je ook Kaimaru, de jongste van de club. Hij heeft de mogelijkheid om met dieren te praten en brengt dan ook verschillende dieren mee. Zo brengt hij eenden, katten en honden mee naar de bergtop. Het is natuurlijk belangrijk om te vermelden dat je deze honden en katten kan aaien en zelfs kan optillen.

Vechten als een Godin

Zo dan nu tijd voor het vechtwerk! Overdag (en later ook ’s nachts zodra je sterk genoeg bent) zul je flink gaan vechten in de Japans-achtige omgevingen. Deze omgevingen zijn in 2,5D: je speelt dus in 2D, maar de achtergronden zijn in 3D. De levels zien er stuk voor stuk indrukwekkend mooi uit. De achtergronden geven zoveel kleur aan het totaalplaatje; het is gewoon een feest om naar te kijken.

Je hebt verschillende soorten wapens, bijvoorbeeld eenhandige en tweehandige wapens. De eenhandige wapens zijn snel en je kunt er mooie combo’s mee maken; de tweehandige wapens zijn wat langzamer, maar sterker. Sterkere varianten hierop kunnen je teamgenoten maken als je de juiste voorwerpen brengt. Tijdens het vechten heb je een aantal mogelijkheden om de demonen te verslaan. Zo heb je bijvoorbeeld ook nog de speciale aanvallen, welke SP kosten. Deze SP krijg je automatisch terug, maar dat kost enkel wat tijd. De speciale aanvallen zijn krachtig, je kunt bijvoorbeeld een demoon tegen een andere slaan om bij beiden schade aan te richten. Als laatste, en beste, heb je nog een soort grijphaak. Hiermee kun je vijanden aanvallen en ze naar je toe kan trekken, maar ook kan je hiermee slingeren en daarmee achter je prooi terecht komen. Sakuna: Of Rice and Ruin biedt je zoveel diversiteit in aanvallen dat elk gevecht anders is. Probeer je eerst een vijand om te draaien, dan in de lucht te schieten en eindig je hem met een flinke klap naar beneden? Het kan allemaal.

Elk hoofdstuk in de game heeft zijn eigen omgevingen. Je hebt bijvoorbeeld het bos, maar ook watergebieden en een vulkaan. Zoals ik al zei zijn alle levels vrij mooi vormgegeven. Ze bieden ook steeds nieuwe kleine twists. Zo heb je in de waterlevels bubbels die je kan gebruiken om te transporteren en heb je in de vulkaan last van giftige stoffen waar je niet te lang in moet staan. Je leert constant nieuwe dingen te gebruiken en dat maakt de gameplay heerlijk verschillend. Je kunt trouwens later ook je medebewoners op pad sturen om ingrediënten te verzamelen. Zo krijg je nog meer voorwerpen op één dag. Let er wel goed op dat sommige voorwerpen, vooral vlees en groenten, na een paar dagen gaan verrotten. Laat ze dus op tijd door Myrthe bewerken tot een langer houdbaar product!

Audiovisueel

Zoals ik al een aantal keer heb benoemd haalt Sakuna: Of Rice and Ruin de inspiratie uit het Verre Oosten. Het spel behandelt Japanse mythologie en doet dit op een leuke wijze. Het spel ziet er mooi scherp uit op de televisie. In het boerderijgedeelte, wat in 3D is, speelt de game lekker soepel. Het zijn dan weliswaar 30 beeldjes per seconde, maar de game hapert vrijwel nooit. In de vecht- en exploratiegebieden draait de game erg soepel met meer beeldjes per seconde. Dit is erg belangrijk, want het kan soms een chaos zijn in de gevechten. Het is wel duidelijk dat het spel veel vraagt van de Switch, maar het weet nog wel indruk te maken.

De muziek klinkt ook erg Japans en weet mooie klanken over te brengen. Ik geniet echt van de muziek: mooi actievol in de gevechten en meer laid back muziek voor tijdens het onderhouden van rijst. De stemmen vind ik een tikkeltje onhelder, maar ze zijn nog steeds prima en duidelijk te horen. Inmiddels heb ik meer dan vijftien uur in het spel zitten, en zit momenteel in het zevende jaar. Ik heb het gevoel dat het einde nog lang niet in zicht is; er zijn nog veel gebieden op de kaart waar ik heen kan. Voor een prijs van €39,99 biedt de game veel speeluren aan.

Conclusie

Sakuna: Of Rice and Ruin is een van mijn favoriete spellen die dit jaar zijn verschenen. De gameplay bestaat uit een mix van twee verschillende types: farming en actie. In het spel ga je leren rijst maken en elke keer gaan de stappen steeds sneller en beter. Je voelt en ziet jezelf dus groeien. Als je niet bezig bent om je rijst te onderhouden, dan ben je wel bezig met vechten. Het gevechtssysteem zit goed in elkaar en speelt zeer prettig. Mocht je dus geen fan zijn van farming, maar wel van platforming actie, dan is het spel nog steeds een grote aanrader. Sakuna: Of Rice and Ruin is vanaf 20 november te koop voor €39,99 en is zeker zijn prijs waard.

Eindcijfer: 9,5