[Review] FUSER

Laat jij het publiek uit hun dak gaan in deze nieuwe titel van de makers van Guitar Hero?

Mocht je van muziekspellen houden, dan heb je vast Guitar Hero of Rock Band wel eens geprobeerd. Bij deze spellen is het de bedoeling dat je op de maat knoppen van een gitaar indrukt of op een drumstel slaat. Met FUSER brengt Harmonix, ontwikkelaar van Guitar Hero en Rock Band, een nieuw ritmisch spel naar de Switch. In dit spel bespeel je alleen geen instrument meer, maar sta je achter een echte draaitafel. Kan dit net zo leuk zijn als een instrument bespelen?

Een leven vol festivals

In de campagne van FUSER sta je op allerlei verschillende festivals. Het is leuk dat er in deze modus een verhaal zit, maar dat is eigenlijk niet het doel. Het gaat er voornamelijk om dat je leert hoe je allerlei platen kunt mixen, aangezien dit niet zo eenvoudig is. Op jouw draaitafel kun je namelijk vier verschillende platen tegelijk mixen, waarbij je van de ene plaat bijvoorbeeld de zang pakt en van de ander weer de klanken van de gitaar. Het begin hiervan is vrij makkelijk op te pakken.

Naarmate de campagne vordert, loopt ook de moeilijkheidsgraad op. Om het publiek tevreden te houden, zul je bijvoorbeeld platen op de juiste beat moeten droppen. Op een gegeven moment zal je verzoekjes van het publiek moeten draaien waardoor je ook hierop moet letten. Doordat je op zoveel verschillende elementen moet letten, kan het redelijk uitdagend worden wat het zeker leuk maakt.

Multiplayer en freestylen

Naast de campagne heb je ook nog een multiplayer modus en een freestyle modus. In de multiplayer maak je de tofste mixen samen met maximaal drie andere spelers. Na elke speler wordt de draaitafel dan ook doorgegeven waardoor de volgende speler hiermee verder moet gaan. Hierdoor kunnen dus de vreemdste combinaties tot stand komen. Echter kunnen er ook andere spelers als publiek bijkomen; het is aan hen de taak om verzoekjes in te dienen om het jullie zo moeilijk mogelijk te maken. Als je deze verzoekjes binnen de tijd kunt draaien krijg je punten. Lukt dit niet, wordt het publiek een stuk minder blij.

In de freestyle modus kun je je volledig uitleven en de mixen maken die jij wil. Je hebt geen publiek die je tevreden moet houden en geen vervelende tijdslimieten. Wel heb je hiervoor bakken met geld nodig: je zult immers veel nummers moeten kopen met in-game geld. Dit geld kun je verdienen door levels omhoog te gaan; of je dit ook kunt kopen door middel van microtransacties is nog onbekend aangezien de in-game store nog afgesloten was omdat het spel nog niet officieel is uitgekomen.

Een ander onderdeel waar je nog andere munten voor nodig hebt, is het aanpassen van jouw uiterlijk. Als dj zijnde wil je natuurlijk wel de vetste looks hebben als je op het podium staat. Gelukkig kun je genoeg aanpassen. De munten die je nodig hebt om kleding vrij te spelen kun je ook weer krijgen door een level omhoog te gaan. Daarnaast krijg je ook nog kledingstukken als je podia in de campagne succesvol behaalt.

Kleurrijke festivals en de tofste nummers

De podia in FUSER zien eruit zoals je zou verwachten: draaitafel in het midden, kleurrijke lichten en een groots decor. Zodra je het podium van veraf ziet of je ziet een tussenfilmpje tijdens de verhaallijn kan het zijn dat je wat framedrops hebt, maar tijdens het spelen heb je hier absoluut geen last van. Terwijl je platen aan het mixen bent loopt alles ontzettend vloeiend en je kunt jezelf ook nog eens op het podium zien draaien.

Het belangrijkste onderdeel van dit spel is natuurlijk de muziek. Fuser heeft meer dan 100 nummers en er zit voor ieder wat bij. Zo heeft het top 40 muziek als Blinding Lights – The Weeknd en Thunder – Imagine Dragons, oudere muziek als Hot Stuff – Donna Summer en I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) – Whitney Houston, maar ook heerlijke foute muziek als All Star – Smash Mouth en Never Gonna Give You Up – Rick Astley. Wel moet je er dus rekening mee houden dat niet elk nummer vanaf het begin al beschikbaar is en dat je een groot deel van deze nummer eerst zal moeten kopen voordat je ermee aan de slag kan.

Conclusie

FUSER heeft heel veel elementen waardoor het spel uitdagend kan zijn, maar je kunt alles zeker makkelijk onder de knie krijgen. Na het spelen van de storymode zul je waarschijnlijk wel het grootste deel van de tijd doorbrengen in de multiplayer modus aangezien je hier de meeste uitdaging zult vinden. Verder ziet het spel er goed uit en heeft het een breed muziekaanbod waardoor er voor iedereen wel wat bij zit. Wil je jouw creativiteit helemaal los laten op muziek, dan is FUSER zeker iets voor jou.

Eindcijfer: 7,6