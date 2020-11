[Preview] Hyrule Warriors: Age of Calamity

Een tijdreizende Guardian schiet Hyrule te hulp.

In september werd plotseling een nieuwe Hyrule Warriors-titel aangekondigd. Deze versie, met als subtitel ‘Age of Calamity’, zal spelers een beter inzicht geven in wat er nu precies gebeurd is in de periode voor Link zijn coma. We krijgen eindelijk meer te zien van Impa, Purah, Robbie en de Champions.

I think you’re now ready, ready to hear what happened 100 years ago

In grote lijnen weten we wel wat er gebeurd is in het verleden. De Champions zijn gekozen en verliezen door een onverwachte opkomst van de Calamity hun leven in een gevecht met de Ganon Blights. Maar voor die tijd hebben ze lange tijd gestreden tegen de troepen van Ganon, en dat merk je met Age of Calamity heel goed. Voor deze preview heb ik tot één hoofdstuk verder gespeeld dan de openbare demo. Ik zal dus ook vooral vertellen over het gedeelte wat na de demo komt.

Door de voorspelling van de kleine Guardian is iedereen in paniekmodus. Zelda reist daarom samen met Link en Impa af naar de vier uithoeken van Hyrule om de uitgekozen Champions te vragen. Bij de één gaat dat beter dan bij de ander, maar bij elke Champion wordt je aangevallen door de troepen van Ganon. Soms leidt dat ook tot een ritje in een Divine Beast, iets wat in het tweede hoofdstuk al een aantal keren gebeurt.

Zes unieke Champions

Je denkt misschien zes?! Ja zes, want Link en Zelda behoren namelijk ook tot de Champions van Hyrule. Het fijne aan Hyrule Warriors is dat elk personage echt uniek is. Niet alleen in combinaties, maar iedereen heeft gewoon zijn eigen unieke voordelen. Urbosa kan bliksem opladen voor extra krachtige aanvallen en Revali kan dan weer vliegen en makkelijk uit de lucht aanvallen. Mipha daarentegen kan zichzelf helen en Daruk heeft weer toegang tot zijn Protection-vaardigheid.

Het is echt heel fijn om te zien dat er zoveel aandacht is besteed aan elke vechter om ze uniek te laten voelen en stuk voor stuk speelbaar te maken. Zo krijg je meer het idee waarom specifiek zij tot de Champions zijn verkozen.

Naast dat ze allemaal hun eigen aanvalscombinaties hebben, hebben ze ook nog eens hun eigen variaties op een aantal algemene elementen. Zo kan namelijk iedereen de Sheikah Slate gebruiken inclusief de vaardigheden die erbij horen. Cryonis, Stasis, Bomb en Magnesis hebben subtiele veranderingen op basis van wie je kiest. Zo gooit Link een aantal bommen achter elkaar, terwijl Zelda een grote bom bestuurt die kleintjes uitspuwt. Het zijn van die kleine dingen, maar het zorgt ervoor dat de gameplay gevarieerd blijft.

Tot slot heb je gedeelde voorwerpen in het spel die je kunt gebruiken. Dit zijn de rods en voedsel. Wanneer je een Wizard verslaat ontvang je een rod van het desbetreffende element. Dus vuur, ijs of elektriciteit. Wanneer je deze gebruikt, zal de balk leeglopen en kan die alleen weer bijgevuld worden door het verslaan van een vijand met het bijbehorende element. Hetzelfde geldt voor voedsel. Het bijvullen van je levens gaat door middel van het eten van appels. Wanneer je balk leeg is zul je geen levens meer kunnen aanvullen tot je weer nieuw voedsel hebt gevonden. Het vult namelijk ook niet bij tussen missies in.

Hoe vol deze balken zitten is gedeeld over je speelbare personages, wees dus slim in het gebruik hiervan. Voedsel is namelijk niet altijd even makkelijk te krijgen.

Veel content

Van wat ik tot nu toe heb gezien zal Hyrule Warriors veel content bevatten in de vorm van extra missies. Na elke verhaalmissie zul je namelijk nieuwe missies vrijspelen welke redelijk kunnen variëren. Zo zijn er opdrachten waar je binnen een bepaalde tijd een aantal vijanden moet verslaan, maar ook opdrachten waar je niet geraakt mag worden. Het halen van deze extra’s zorgt niet alleen voor wat extra exp, maar ook voor broodnodige voorwerpen. Met deze voorwerpen kun je namelijk nieuwe combo’s voor je vechters vrijspelen of ze meer hartjes geven. Genoeg reden dus om alles langs te gaan.

Hoewel er dus veel te doen is lijkt het alsof een aparte modus zoals de adventure mode ontbreekt en alles verwerkt is in evenementen op de kaart van Hyrule.

Technisch niet altijd even soepel

Zoals gemerkt is in de demo is de framerate niet altijd even optimaal. Zeker in hele grote levels zoals Hyrule Field, of wanneer het hard regent, merk je dat het spel een stuk minder soepel loopt. Dit is vooral in het begin erg irritant, maar naarmate ik verder speelde werd het steeds minder erg en kon ik meer en meer genieten van de positieve aspecten van het spel.

Voorlopige conclusie

Voor nu lijkt de content tegen te vallen in grootte vergeleken met de eerste Hyrule Warriors, maar in plaats daarvan voelt alles veel meer uitgewerkt. Koei Tecmo heeft belachelijk veel werk gestopt in het aanpassen van veel Breath of the Wild-mechanics. Ik kijk in elk geval al enorm uit naar de rest van het spel.