Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 10.1 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 46 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, Five Dates, maar liefst 10.1 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, The Explorer of Night, maar een kleine 53 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Five Dates – 10.1GB

Fuser – 5.7GB

Maid of Sker – 3.7GB

Bus Driver Simulator – 3.0GB

Dreamo – 2.6GB

Beat Me! – 2.2GB

Eldrador Creatures – 1.3GB

Duck Life Adventure – 1.2GB

Slide Stars – 1.2GB

Apparition – 1.1GB

Who Wants to Be a Millionaire? – 992MB

Outbreak – 833MB

Grim Legends 3: The Dark City – 775MB

Accidental Queens Collection – 774MB

Out of Space: Couch Edition – 639MB

Alt-Frequencies – 510MB

Morbid: The Seven Acolytes – 487MB

Steampunk Tower 2 – 425MB

Pure Pool – 421MB

Art Sqool – 395MB

BrainZ – 339MB

Quiplash 2 InterLASHional: The Say Anything Party Game! – 334MB

BrainZ – 306MB

Nine Witches: Family Disruption – 276MB

Area 86 – 233MB

Suguru Nature – 208MB

Party Games: 15 in 1 – 208MB

QV – 202MB

Zombie Blast Crew – 195MB

Life of Boris: Super Slav – 129MB

Zombie’s Cool – 128MB

Super Star Panda – 87MB

Vera Blanc: Full Moon – 63MB

The Explorer of Night – 53MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!