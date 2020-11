Legendary Pokémon uit Pokémon Sword/Shield: The Crown Tundra onthuld

Mocht je de The Crown Tundra-DLC nog niet gespeeld hebben, kunnen dit spoilers zijn.

Eind vorige maand is het tweede deel van de uitbreidingspas van Pokémon Sword & Shield uitgebracht. Met The Crown Tundra kun je een geheel nieuw gebied ontdekken en natuurlijk horen hier nieuwe Legendarische Pokémon bij. Echter waren deze nog niet onthuld, tot nu.

De nieuwe legendarische Pokémon zijn Glastrier en Spectrier. Beide Pokémon zijn paarden waarbij de één een Ice-type Pokémon is en de ander een Ghost-type Pokémon. Echter kunnen beide Pokémon ook gecombineerd worden met de legendarische Calyrex, waardoor Ice Rider Calyrex en Shadow Rider Calyrex ontstaan. Wat zelfs nieuw met deze uitbreidingspas is, is dat deze twee combinaties de As One ability hebben. Hierdoor wordt Chilling Neigh (Glastrier) of Grim Neigh (Spectrier) met de Unnerve ability van Calyrex gecombineerd.

Meer informatie over beide legendarische Pokémon is in de video hieronder te zien.