Tropico 6 launch trailer

Leidt jij deze tropische natie in goede banen?

Gisteren is Tropico 6 op de Switch verschenen, een city-building simulator waar het regeren van de stad een groot onderdeel is. Wordt je namelijk een geliefde staatsman of een dictator? Om te vieren dat de game is uitgekomen is een launch trailer online gezet, die je hieronder kunt bekijken.

Tropico 6 is het laatste deel van de Tropico franchise, waarin jij de taak hebt om de natie Tropico in goede banen te leiden. Hoe je dat doet mag je echter zelf bepalen: probeer je de liefde van het volk te winnen of besluit je gewoon alles zelf? Jij hebt de macht over een natie enorme archipels waardoor jij mag beslissen waar gebouwen komen te staan, hoe de infrastructuur van je land eruit ziet en natuurlijk het belangrijkste, hoe jouw paleis eruit komt te zien. Ben je op zoek naar nog meer macht? Dan kan je altijd één van jouw agenten op pad sturen om een wereldwonder als de Eiffeltoren of het Vrijheidsbeeld te stelen.