Switch-versie Descenders in beeld

Bekijk een kwartier aan footage van de Switch-versie

Descenders is vanaf nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en in onderstaande video kun je gameplay beelden van de Switch-versie bekijken.

In de game stap op je fiets en race je met volle vaart door verschillende landschappen en parcours heen. Kies een van de drie teams; Team Enemy, Arboreal of Kinetic. Alle drie focussen ze op een verschillend aspect van de fietssport, namelijk trucjes, off-road en snelheid. Zodra je je specialiteit hebt gekozen kun je op de fiets springen en het avontuur aangaan. Je kunt de game alleen spelen en allerlei missies proberen te behalen. Ook is het mogelijk om het spel online te spelen. Benieuwd geworden naar Descenders? Bekijk dan de beelden hieronder eens.