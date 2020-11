40 minuten aan Mad Father beelden

De remake van deze pixel horror game is vanaf nu beschikbaar op de Switch.

Mad Father is de remake van een survival horror game met dezelfde naam. Deze kwam origineel in 2012 naar Steam en werd o.a. erg populair door de Let’s Players die hem toentertijd speelden. De remake is enkele dagen geleden naar de Switch gekomen, en gameplay beelden zijn inmiddels online verschenen. Onderstaande beelden geven dan ook een mooi beeld van de eerste 40 minuten van de game.

Mad father is een pixel survival horror game, waarin jijde rol aanneemt van de 11 jarige Aya. Aya haar moeder is een jaar geleden overleden, en ze vraagt aan haar vader of ze op die dag iets speciaals kunnen doen om de mooie herinneringen te herleven. Haar vader belooft dat en brengt haar naar bed, maar Aya wordt later die nacht wakker door een verschrikkelijke gil. Ze springt uit bed om haar vader te zoeken, maar komt er tot haar schrik achter dat het huis vol ligt met lijken en andere verschrikkelijke dingen. Zal Aya haar moeder op de meest gruwelijke manier weer herzien? Of zal het je lukken te ontsnappen en je vader te redden?