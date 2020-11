Veel nieuwe Hyrule Warriors: Age of Calamity beelden

Voor wie maar niet kan wachten op de release!

Famitsu heeft een bult nieuwe Hyrule Warriors: Age of Calamity beelden online gezet, waaronder gameplay beelden van de Divine Beasts. De video’s zijn helaas elk maar een minuutje, maar geven wel alvast een mooi beeld van de game.

Hyrule Warriors: Age of Calamity speelt zich 100 jaar voor Breath of the Wild af. In dit spel is het aan jou om de ondergang van Hyrule te voorkomen. De wereld in dit spel is dan ook bekend: het is dezelfde wereld als Breath of the Wild, echter is de verwoesting hierin nog niet te zien. Wel komen er natuurlijk allemaal vijanden op je afgestormd. Het is aan jou om deze hordes vijanden, en uiteindelijk Ganon, te verslaan met sterke wapens en magische Sheikah-krachten. Hyrule Warriors: Age of Calamity is vanaf 20 november beschikbaar.