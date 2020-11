[Review] TENS!

Gooit deze puzzelgame hoge ogen?

Ontwikkelaar Kwalee brengt met TENS! een puzzelgame naar de Nintendo Switch die elementen uit verschillende puzzelspellen combineert. Zoals de titel van het spel doet vermoeden draait het om het getal tien. Weet het toevallig ook een tien te scoren in onze review?

Hoe werkt het?

Het spelletje TENS! speelt zich af op een spelbord met 5 bij 5 vlakken. Je krijgt steeds de beschikking over 3 combinaties van verschillende dobbelstenen. Dat kan een enkele steen, 2 stenen naast elkaar of 3 stenen in een hoek zijn (zie onderstaande screenshot). Het aantal ogen op deze stenen varieert van 0 tot 6. Heb je deze stenen op het bord gelegd, dan verschijnen er 3 nieuwe combinaties waarmee je het bord verder kan vullen. Door in 1 rij een combinatie van 10 te krijgen kan je de rij wegspelen en verdien je punten. Dit geldt zowel voor zowel verticale als horizontale rijen. Weet je met 1 zet meerdere rijen weg te spelen dan levert dat extra punten op. Kan je je stenen niet meer kwijt op het bord, dan is het spel afgelopen en worden de punten geteld.

Puzzelend op avontuur!

Het spel kent een avonturenmodus waarin je een pad volgt door verschillende levels. De standaardlevels hebben allen een minimale puntenhoeveelheid die je moet behalen om het level succesvol te passeren. Deze hoeveelheid neemt toe naar mate je verder in het avontuur terecht komt. De moeilijkheidsgraad neemt echter ook geleidelijk toe. Zo word je spelenderwijs geïntroduceerd met verschillende vlakken die op het spelbord kunnen verschijnen. Er zijn vlakken die ervoor zorgen dat jouw stenen zich verplaatsen, van aantal ogen veranderen of simpelweg je stenen vernietigen. Ook zijn er vlakken waar geen steen geplaatst kan worden, of liggen er al onverwoestbare stenen op het bord. Het is de uitdaging om met zulke hindernissen alsnog je stenen weg te spelen.

Op verschillende plaatsen kom je tijdens je avontuur andere figuurtjes tegen waar je het spel tegen zal moeten spelen. In deze versus spellen krijg je geen 3 combinaties voorgeschoteld, maar zal je het steeds met eentje moeten doen. De beste strategie in deze levels is om zo snel mogelijk te spelen. Door het wegspelen van je stenen verschijnen er namelijk bij de tegenstander blokkerende vlakken op het bord waardoor deze minder ruimte krijgt om zijn stenen neer te leggen. Wie zijn stenen niet meer kwijt kan verliest het potje.

De avonturenmodus is een mooie geleidelijke opmaat om het spel te leren kennen en er beter in te worden. Voor de verzamelaars zijn er op het pad verschillende karakters en stenen vrij te spelen.

Overige modi

Naast het avontuur is er in het hoofdmenu nog een oneindige modus te vinden. Hierbij is het de bedoeling om de hoogste score neer te zetten. Wil je het spel tegen anderen spelen dan is er de optie voor lokale multiplayer. Dit zorgt ervoor dat het spel je net wat langer zoet weet te houden. Helaas kent het spel geen online multiplayer, waar het spel zich naar mijn mening uitstekend voor leent.

Hoewel de schermen en figuurtjes strak ogen moet je qua graphics en geluid niet veel verwachten. Dit is niet erg, aangezien het bij dit soort puzzelgames immers om het spelletje zelf gaat. Ik ben wel tijdens het spelen meermaals een irritante bug tegengekomen waarbij een weggespeelde steen nog bleef staan.

Conclusie

TENS! is een ontspannen puzzelspel, waar je echt wel even zoet mee kan zijn. Zolang je niet teveel van het spel verwacht, kan je aangenaam verrast worden door de verslavende gameplay. Geen tien voor TENS!, maar wel ruim voldoende!

Eindcijfer: 7,2