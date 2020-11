[Release Radar] Uitgelichte releases week 46

Komende week is het thema: muzikaal! Hoe is jouw ritmegevoel?

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Fuser

Verschijnt op: 10 november 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €69,99

Van de makers van Rock Band en Dance Central volgt nu ook Fuser! In deze game ben jij de DJ op een festival die non-stop blijft doorgaan. Combineer verschillende tracks en geef jouw eigen draai aan populaire nummers. Een echte must-have voor muziekliefhebbers.

Kingdom Hearts: Melody of Memory

Verschijnt op: 13 november 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Speel als jouw favoriete Kingdom Hearts personages, in een nieuw muzikaal avontuur! Geniet van nummers die je kent uit de Kingdom Hearts serie en jouw favoriete Disney films.