[Prijsvraag] Win 3x TENS! voor de Switch

De hoogste tijd voor een nieuwe prijsvraag!

TENS! is een puzzelspel dat draait om dobbelstenen en het cijfer 10. De game zal vanaf 5 november te downloaden zijn in de Switch eShop en wij mogen in samenwerking met Kwalee maar liefst 3 exemplaren van de game verloten.

TENS! is een verslavende, leuke combinatie van cijferpuzzels in de stijl van Sudoku én met gameplay uit spellen met vallende blokken. In de game sleep je dobbelstenen naar het bord voor een totaal van 10 in een rij of kolom en scoor je punten voor je TENS! De game kent een eindeloze modus voor een topscore maar je kan ook aan de slag met het TENS!-avontuur om je vaardigheden aan te scherpen in een grote reeks dynamische puzzels.

Lijkt jouw de game helemaal geweldig? Om kans te maken op een van de drie exemplaren vragen we je hieronder antwoord te geven op de volgende vraag: “Wat is jouw favoriete getal tussen de 1 en 6, en waarom?”. Meedoen kan tot en met 9 november. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo. Heb je deze nog niet? Maak ‘m hier (gratis) aan!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. De winnaars worden willekeurig getrokken. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per PM of mail verstuurd. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.