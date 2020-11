PHOGS! komt volgende maand naar de Nintendo Switch

Who let the dogs out?

Een paar maanden geleden werd er aangekondigd dat PHOGS! naar de Nintendo Switch zou komen. Echter was er op dat moment nog geen releasedatum naar buiten gebracht, maar daar is nu verandering in gekomen. Gisteren is namelijk door ontwikkelaar Bit Loom Games en uitgever Coatsink bekendgemaakt dat het puzzel-avonturenspel op 3 december naar Nintendo's hybride console komt. In het puzzel-avonturenspel PHOGS! ga je als een tweetal honden op avontuur. Met deze honden los je al blaffend verschillende puzzels op. Het spel kent maar liefst 24 levels, welke vol met spannende uitdagingen zitten. Tevens is de game alleen, samen en ook online te spelen. Lukt het jou alle geheimen te vinden? Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande trailer.