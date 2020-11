Nieuwe update voor Daemon X Machina is nu te downloaden

Deze update is uitgekomen vanwege de eerste verjaardag van dit spel.

Daemon X Machina is ruim een jaar geleden uitgekomen voor de Nintendo Switch. In dit spel kruip je in een robotpak om de mensheid te redden door andere corrupte machines en robots te verslaan. Vanwege de eerste verjaardag van deze game, heeft Marvelous een nieuwe update uitgebracht.

Deze update brengt het spel naar versienummer 1.4.0. Deze update brengt nieuwe voorwerpen, uitrustingen pakken en zelfs een missie met zich mee. De volledige lijst met nieuwe toevoegingen is hieronder te zien:

“Grossfeiern” Arsenal skin

“Grandemon” Outer suit

“Eclipse RT: Omega Destruction Strategy” Order – Vecht tegen de sterkere Colossal Immortal “Eclipse Q.”

Drie Arsenal-stickers

Drie Preview-achtergronden