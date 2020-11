Morbid: The Seven Acolytes komt in December naar de Switch

Een morbide actie RPG vol horror, gruwelijke goden en bezeten wezens.

Merge Games en Still Running hebben de release datum van Morbid: The Seven Acolytes vrijgegeven, een nieuwe genadeloze actie RPG. De titel komt op 3 december naar de Switch. Een trailer kun je hieronder bekijken.

In Morbid: The Seven Acolytes speel jij de laatste overlevende van Dibrom. Jij hebt je hele leven getraind voor maar één doel: het verslaan van de Seven Acolytes. Deze vervloekte en machtige wezens zijn bezeten door kwaardaardige goden genaamd de Gahars. Geïnspireerd door Lovecraftian horror en het Souls genre zul je de meest gruwelijke wezens moeten verslaan, waarbij je al je skills zal moeten inzetten. Kun jij het land van deze vreemde en verschrikkelijke krachten bevrijden?