Death Crown release vertraagd

Death Crown's release is vertraagd naar februari 2021.

BadLand Publishing en Co5monaut hebben helaas moeten aankondigen dat de release van hun real-time strategiespel Death Crown met een aantal maanden vertraagd is. Het spel zou op 12 november uitkomen. Nu is de releasedatum op 11 februari 2020 gezet. Er worden geen specifieke redenen genoemd voor de vertraging.

Death Crown is een strategiespel met een bijzondere en minimalistische stijl. Je speelt het spel door de bunkers van de vijanden te verslaan. Dit doe je door verschillende dingen te verzamelen. Er moeten mijnen en molens gebouwd worden en er moet een leger verzameld worden. Om die legers zo goed mogelijk in te zetten kun je ook torens bouwen. Deze zijn er om je gebied te beschermen en om meer gebied te veroveren. In meer dan 90 maps kun je zombies, mensen en demonen loslaten op je vijand. Ook zijn er 12 unieke eindbazen.