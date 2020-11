[Review] Part Time UFO

De marsmannetjes komen eraan!

Part Time UFO is een puzzelgame gemaakt door HAL Laboratory en is één van de games die aangekondigd was tijdens de meest recente Nintendo Direct. Het spel kwam voor het eerst uit voor iOS/Android in 2018 en is nu geland op de Nintendo Switch met wat toegevoegde content. Is deze nieuwe content genoeg om een mobiele titel te laten uitblinken? Lees het in deze review!

Double trouble!

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen: de nieuwe content. Naast alle basis content die in de mobiele versie van het spel zat, zit in de Nintendo Switch-versie nieuwe content. Denk hierbij aan multiplayer, nieuwe modi en meer levels na het hoofdspel. De multiplayer vind ik persoonlijk de beste toevoeging, aangezien je nu met iemand anders kunt samenwerken terwijl je door de levels heen speelt. Part Time UFO alleen spelen voelt toch een beetje aan alsof je een bordspel alleen aan het spelen bent. De lol, de lichtelijke irritatie als je partner een object laat vallen en de voldoening als je samen een level haalt, miste ik wel een beetje toen ik het spel alleen speelde.

En tillen maar…

De gameplay is redelijk simpel, je bent zelf een marsmannetje in een ufo die mensen in de wereld helpt met hun klusjes (al vragen sommige mensen wel om hele rare klusjes…). Dit doe je door middel van het stapelen van verschillende objecten (of mensen) met de grijparm die in je ufo zit. Elk level heeft zijn eigen unieke einddoel en heeft naast dat einddoel ook nog enkele andere doelen. Zo is het einddoel in een level het stapelen van de cheerleaders, maar een ander doel is dan weer om ze op een specifieke manier op elkaar te stapelen. Terwijl je in een ander level juist aan het vissen bent en alle vissen op de boot moet gooien. De variatie in elk level is fijn en daardoor voelde de content nooit herhalend. (Wel enorm frustrerend, want ik heb ondertussen al mijn haren uit mijn hoofd getrokken haha…)

Op, op, alles is op

Je wordt wel uitgedaagd om de andere doelen in een missie te behalen, aangezien je dan meer geld krijgt én je kunt verder met het hoofdverhaal. Om door te gaan met het hoofdverhaal heb je namelijk medailles nodig, die je krijgt van het behalen van doelen. Heb je het einddoel van elk level behaald maar niet de andere doelen? Dan bestaat er een grote kans dat je niet verder kan gaan met het hoofdverhaal. Dit voegt weer wat moeilijkheid toe en zorgt ervoor dat je niet zomaar breinloos objecten op elkaar gaat stapelen.

Met het geld dat je krijgt kun je een grote variatie aan kostuums kopen die je marsmannetje aan kan trekken. Elk kostuum heeft daarbij zijn eigen animatie als je op een knopje drukt en dat is gewoon super schattig. Wil je samen met een vriend je omkleden tot een bij? Of wil je liever je verkleden als een lid van de fanfare? Alles kan! Spend that money!

Een geweldige atmosfeer

Part Time UFO is een redelijk bizarre game en trekt sommige concepten redelijk uit proportie. Dit zie je ook terug in de stijl waarop het spel zich presenteert. Een kleurrijke maar toch gekke stijl die je door het hele spel terugziet. Dit past ontzettend goed bij het bizarre concept van zowel het spel als de verschillende levels in het spel. Daarbij voeg je nog verschillende grappige liedjes die je door het spel heen hoort en je hebt een recept voor succes.

Conclusie

Part Time UFO is een spel dat zichzelf niet serieus neemt en dat maakt het juist zo leuk. De kleuren, de stijl en de gameplay vullen elkaar heel mooi aan en zeker met een tweede speler zul je van dit spel genieten. Ook als je alleen speelt kan dit spel je een lach bezorgen. Het mag dan wel niet het meest complexe concept zijn, maar het is heel goed uitgevoerd!

Eindcijfer: 8,2