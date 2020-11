[Review] Mario Kart Live: Home Circuit

Geen Mario Kart 9, maar wel een compleet nieuwe ervaring. Hoe bevalt die ervaring?

Waarschijnlijk zag praktisch niemand het aankomen; op 3 september verscheen plotseling een Nintendo Direct met een Mario-thema. Eén van de aankondigingen was Mario Kart Live: Home Circuit, een Mario Kart waarbij je gebruik moet gaan maken van de echte omgeving en een speelgoedkart.

Mario Kart, maar dan met je eigen fantasie

Home Circuit maakt het voor het eerst mogelijk om jouw eigen banen te maken. Dit is dan ook meteen de kern van het spel. Door middel van het plaatsen van vier checkpoints om doorheen te rijden, maak je jouw eigen baan. Alles wat je tussen de checkpoints doet wordt gemeten en in de virtuele wereld geregistreerd. Dit lijkt op eerste oogopslag perfect te werken, tot de baan net iets verschuift en duidelijk wordt dat virtuele tegenstanders door objecten heen kunnen en obstakels eigenlijk alleen jou in de weg zitten. Dit kan dus een verbeterpunt zijn voor een eventueel tweede deel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de AR+ technologie die onder andere in Pokémon Go wordt gebruikt.

Jouw eigen banen maken is zowel een gift als vloek. Wanneer ik Mario Kart speel, vind ik het fijn om gewoon lekker op de bank te zitten en te spelen. Echter nu zul je voor elke keer dat je iets wilt aanpassen opnieuw de baan moeten synchroniseren en moeten bouwen. Dat blijft niet voor altijd leuk om te doen. Dan is er nog het nadeel dat het spel natuurlijk beperkt vrijheid geeft. Zo is de afstand van de Switch tot de kart beperkt en is het praktisch onmogelijk om het te spelen in een kleinere kamer.

Eeuwig racen

Net als andere spellen in de serie heb je in Home Circuit verschillende Grand Prix met aparte levels. Dit houdt in dat jouw eigen baan een soort filter op je scherm krijgt waardoor het net lijkt alsof je bijvoorbeeld onder water zit. Voor elke track krijg je de optie om je baan aan te passen waardoor elke baan dus uniek kan zijn. Wil je makkelijk dingen vrijspelen, dan kun je natuurlijk makkelijke banen maken.

Daarnaast blijft het wel zonde dat multiplayer een stuk lastiger is hiermee. Je zult maximaal met twee echte karts kunnen racen en dat beperkt toch wel de mogelijkheden in gezelschap. Wel is het erg leuk om samen een baan te bouwen en dan afwisselend een time trial te doen.

Daarentegen staat gelukkig dat je door het halen van Grand Prix wel flink wat kunt vrijspelen. Zo zijn er nieuwe karts, outfits en toeters vrij te spelen. Daarnaast is het ook mogelijk om in verschillende CC-klassen te spelen. Genoeg te beleven dus in Home Circuit.

Beeldkwaliteit

De camera is natuurlijk niet van de beste kwaliteit, waardoor je geen Full HD-omgevingen moet verwachten, maar storend is het niet. Zeker aangezien de Koopaling tegenstanders, voorwerpen en effecten wel in de Mario Kart 8-stijl zijn. Het gebruik van augmented reality zorgt echt voor een unieke ervaring

Conclusie

Al met al is Mario Kart Live: Home Circuit een erg gave titel die de fantasie van de spelers goed prikkelt om de leukste banen te maken. Het is leuk om Mario Kart eens op een andere manier te beleven, maar het spel heeft wel wat grotere minpunten. Dit zijn vooral de prijs en het feit dat multiplayer het nog duurder maakt. Ook is multiplayer beperkt tot maar twee spelers. Al met al is het zeker een goed spel met unieke elementen

Cijfer: 7.8