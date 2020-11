Digitaal bordspel Evolution krijgt releasedatum

Digitaal bordspel Evolution is 10 december beschikbaar voor Nintendo Switch.

North Star Digital Studios had vorig jaar al aangekondigd dat Evolution naar de Switch kwam. Na die eerste aankondiging is een tijdje niets meer vernomen over een eventuele releasedatum. Nu is die er dan eindelijk, vanaf 10 december is het spel beschikbaar in de eShop.

Evolution heeft al een goede reputatie opgebouwd met een prijs voor beste digitale bordspel van 2019. Hij is nu aangepast zodat hij optimaal werkt met de Nintendo Switch, mede doormiddel van snelle Joy-Con steun. Dit bordspel is zowel alleen te spelen als met vrienden online. Ook al zijn er geen vrienden online om mee te spelen, kan je alsnog een tegenstander vinden via de online matchmaker. Laat je hersens kraken terwijl je de beste strategie bedenkt om de natuur te overleven!

Benieuwd naar Evolution? Bekijk hieronder een trailer!