Openingsvideo Sword of the Necromancer onthuld

Ook is het onzeker of dit spel nog steeds op de geplande releasedatum uitkomt.

Sword of the Necromancer was razend populair op Kickstarter. Afgelopen maand werd nog bekendgemaakt dat de game op 10 december uitkomt. Gister is alleen naar buiten gebracht dat deze releasedatum nog niet vast staat aangezien de ontwikkelaars van mening zijn dat het niet verstandig is om de game tegelijkertijd met grotere titels uit te brengen. Wel is gister ook de openingsvideo aan de buitenwereld getoond, deze kun je hieronder bekijken.

Sword of the Necromancer is een dungeon-crawler actie RPG en is geinspireerd door spellen als Enter the Gungeon en 2D Zelda-spellen. In Sword of the Necromancer moet jij Tama helpen om Koko te redden. Koko is alleen nog te redden door genoeg zielskracht te verzamelen. Deze zielskracht kun je verkrijgen door de bewakers van de dungeon te verslaan met het verboden zwaard van de Necromancer. Durf jij alles op het spel te zetten om Koko te redden?