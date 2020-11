Nieuwe Mario Kart Tour-trailer toont Sunset Tour

Het is de hoogste tijd voor een nieuwe Tour!

Met de komst van Mario Kart Tour afgelopen jaar, is de Mario Kart-serie voor het eerst ook speelbaar op mobiele apparaten. Regelmatig zet Nintendo een tijdelijke nieuwe tour online, welke telkens in het teken staat van een bepaald thema. Met het afsluiten van de Halloween Tour is het nu de hoogste tijd voor een nieuw event.

Vanaf vandaag kun je meedoen aan de nieuwe Sunset Tour, welke in onderstaande trailer voorbij komt. De nieuwe tour brengt een nieuw personage en nieuwe kart met zich mee. Ook kun je opieuw proberen om Captain Toad en Toadette te ontgrendelen.