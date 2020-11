Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice krijgt een Switch release

Een nieuw deel vol flauwe volwassen humor.

Het allernieuwste deel van de Leisure Suit Larry-games is vorige maand verschenen op Steam. Vandaag is bekend gemaakt dat ook dit deel naar de Nintendo Switch komt. Het is niet de eerste keer dat een Leisure Suit Larry game op de Switch verschijnt; al eerder verscheen namelijk Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry op Nintendo’s hybride console. Het nieuwste deel zal naar verwachting in de lente van 2021 verschijnen. Op moment van schrijven is er nog geen Switch-trailer, daarom is de bijgevoegde trailer van de pc-editie.