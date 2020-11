Join onze Discord

Daily Nintendo heeft nu een eigen Discord Server!

Bezoekers die al vele jaren op deze site komen weten misschien nog wel van de chat op de hoofdpagina. Helaas moesten we die vanwege gestopte ondersteuning verwijderen. Nu hebben we besloten om te beginnen met Discord. Zeker in deze tijd is het belangrijk om contact te houden en Discord is hiervoor een perfecte mogelijkheid.

Op dit moment heeft de Discord server alleen basiselementen, maar dit kan natuurlijk altijd uitgebreid worden. We hebben voor ideeën dan ook een apart kanaal gemaakt.

Om bij de server te komen, klik je op de grote knop hieronder. Hopelijk zien we je daar snel!