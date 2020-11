Drawn to Life: Two Realms trailer gelekt

Er is een trailer opgedoken van het gelekte spel.

Het nieuwste deel van de Drawn to Life-serie werd vorige maand al gelekt door middel van een Taiwanese registratie. Er is nog geen officiele bekendmaking van het nieuwe deel van Drawn to Life, maar er is nu nog meer bewijs gekomen dat de game ook daadwerkelijk bestaat. Er is namelijk een trailer gelekt waar ook de releasedatum van het spel in staat. Het spel zal op 7 december beschikbaar zijn op onder andere de Nintendo Switch. Hieronder kun je de trailer bekijken.