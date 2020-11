[Review] Luna: The Shadow Dust

Luna is een bekroond puzzelspel, maar is dat wel terecht?

Luna: The Shadow Dust is een prachtig geanimeerde point & click game van Lantern Studio. De hoogbekroonde indie-game is sinds oktober eindelijk verkrijgbaar voor de Nintendo Switch.

In Luna: The Shadow Dust kruip je in de huid van zowel Üri als Layh, terwijl je een hele nieuwe wereld ontdekt. Üri is een jongen die zichzelf onverwachts in een avontuur stort. Door te puzzelen ontdek je steeds een hogere verdieping van een toren, schaduwen spelen hierbij een grote rol. Dit komt doordat Layh, het dier dat met Üri meereis,t op schaduwen kan staan en op die manier kan helpen met het oplossen van de puzzels.

Ondanks dat het spel helemaal geen dialogen bevat, is het vrij duidelijk dat het tweetal de wereld moet redden door een toren te beklimmen. Elke kamer is een puzzel die opgelost moet worden.

Simpele besturing maar toch uitdagend

Zoals in elke point & click game is het besturen van dit spel niet erg moeilijk: je kan rondlopen, switchen tussen de twee personages en verder kan je dingen activeren, verplaatsen of klimmen. Ondanks dat je meer knoppen niet dan wel gebruikt op je controller, zijn de puzzels soms best wel een uitdaging. Zo moet je goed op de omgeving letten en op wat er gebeurt wanneer je ergens aan zit, zoals een knop. Logisch nadenken is een must.

Let op! Er zit een bug in het spel. Het level met de seizoenen kan je enkel uitspelen wanneer je Layh tijdens de herfst door de deur laat gaan. Hier kwam ik achter toen ik na alles te hebben geprobeerd toch maar ging opzoeken wat de oplossing was. De makers hebben aangegeven dat er nog een update komt om dit op te lossen.

Een kunstwerk

De reden dat dit spel zo goed is, is de prachtige artwork. De personages zijn schattig en de omgevingen waar je in verzeild raakt zijn stuk voor stuk adembenemend. Ook de filmpjes die je tussendoor te zien krijgt, zijn prachtig gemaakt. Er is duidelijk heel veel tijd en moeite in het spel gestoken om deze er zo mooi mogelijk uit te laten zien, en dat is aan alles te merken. De fantastische muziek en geluiden sluiten hier haarfijn op aan, ondanks dat er geen stemmen zijn.

Kort maar krachtig

Het grote nadeel aan dit spel is dat het echt heel kort is, zelfs inclusief het vastzitten in het level met de bug lukte het mij om toch nog binnen 3 uur alle puzzels op te lossen. Wel is het leuk om te merken dat de puzzels steeds wat lastiger worden en langer duren om op te lossen. Los daarvan zijn ook de raadsels vernieuwend. Anders dan in vergelijkbare spellen hoef je geen objecten te verzamelen en kan je pas verder wanneer je weer een vraagstuk opgelost hebt. Hierdoor klim je steeds verder de toren in.

Conclusie

Ondanks dat Luna: The Shadow Dust geen lang spel is, is hij aan te raden door de prachtige sfeer. Het spel is een kunstwerk door de mooie artwork en gave filmpjes. Elke seconde van dit puzzelspel is een feestje om mee te mogen maken. Zoals bij elke point & click titel ben je vooral bezig met rondlopen om oplossingen te vinden, dit doe je kamer voor kamer tot je op de toren bent aangekomen.

Eindcijfer: 7,5