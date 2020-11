Wat gemist in oktober? Geen probleem met de Monthly Rewind!

Nintendo is gestart met een nieuwe categorie filmpjes, namelijk de “Monthly Rewind”. In deze serie wordt besproken wat er afgelopen maand bekend is gemaakt omtrent Nintendo. Deze maand te zien: de Partner Direct en grote aankondigingen van nieuwe games!



Wil je een geheugensteuntje over wat Nintendo bekend heeft gemaakt in oktober? Kijk dan mee.