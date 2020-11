Jurassic World: Evolution Complete Edition gameplay beelden

Wat kan je allemaal doen in een dinopark? Hier kan je het zien!

Frontier op Youtube heeft gameplay beelden gemaakt van het nieuwe Jurassic World: Evolution spel op de Nintendo Switch. Op de beelden zijn verschillende dinosaurussen te zien die zich allemaal op hun eigen manier gedragen. Verder is te zien hoe je zelf in een Jeep door het park kan rijden om de dino’s te bezoeken. Er zijn nog veel meer verschillende aspecten, zo moet je bijvoorbeeld ook rekening houden met noodweer, op dat moment moet je zorgen dat alle dino’s veilig binnen zitten.

Het spel inclusief alle extra’s is sinds vandaag te spelen en kost €59,99 in de eShop. Wil je weten of het iets voor jou is om een dinosaurus park te maken? Kijk dan mee naar een uur gameplay.