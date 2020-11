Deze 15 spellen werden er in oktober het meest gedownload

De volledige lijst is hier te bewonderen

Vandaag heeft Nintendo weer een lijst naar buiten gebracht, waarin de populairste games van de maand oktober staan. Niet alleen spellen die al langer in de Nintendo eShop stonden deden het goed, maar ook een paar nieuwe titels. Zo hebben de volgende spellen die in oktober uitkwamen, namelijk FIFA 21 Legacy Edition en The Survivalists beide een plekje in deze lijst weten te veroveren. Tevens heeft Hades deze maand de eerste plek weten te bemachtigen.

Ben je benieuwd naar de volledige top 15? Bekijk dan onderstaande lijst.

1. Hades

2. Super Mario 3D All-Stars

3. Minecraft

4. Animal Crossing: New Horizons

5. FIFA 21 Legacy Edition

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. Pikmin 3 Deluxe

8. Stardew Valley

9. The Survivalists

10. Pokémon Sword

11. Minecraft Dungeons

12. 51 Worldwide Games

13. Ori and the Will of the Wisps

14. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

15. Super Smash Bros. Ultimate

Welke games heb jij vorige maand allemaal gedownload? Laat het ons weten in de reacties!