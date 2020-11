[Review] Bakugan: Champions of Vestroia

Heeft langer spelen gezorgd voor een betere ervaring?

In mijn preview was ik niet al te enthousiast over Bakugan: Champions of Vestroia. Ik had de hoop dat verder spelen mijn mening zou veranderen en het spel wat meer vaart ging krijgen, helaas is dit niet het geval. Sommige delen van mijn preview zoals de uitleg over Bakugan zelf zal ik hier niet nogmaals behandelen. Lees hiervoor mijn preview, deze vind je hier.

Mijn preview was gebaseerd op ongeveer vier uur gameplay en voor deze review heb ik er minimaal het dubbele aantal uur in gestoken. Daarnaast heb ik een aantal afleveringen van de nieuwe anime-serie gekeken om te zien hoe goed het bij de anime paste. Mijn mening hierover is niet veranderd. Champions of Vestroia begrijpt de anime en het verloop van een gevecht in de serie en probeert dit redelijk nauwkeurig over te brengen naar spelformaat. Dit zorgt echter na een tijdje voor saaie gameplay.

Zo worden, naarmate je verder in het spel komt, de gevechten steeds meer een klus waar je tegenop kijkt. Ze duren namelijk redelijk lang (zeker wanneer je tegenstander drie Bakugan heeft en alleen support vaardigheden gebruikt). Zolang je geen vaardigheden gebruikt gebeurt er niets en het oppakken van Baku Cores blijft een vervelend en oneerlijk klusje. De besturing werkt naar mijn mening nog steeds ondermaats waardoor je regelmatig langs een core zult lopen. Ook op de achtergrond speelt zich weinig af, de twee vechtende Bakugan staan een beetje in het luchtledige te slaan en missen op één of andere manier al hun aanvallen.

Dat zou op zich niet erg zijn wanneer de gameplay buiten de ‘Bakugan Brawls’ interessant zou zijn. Ook dit is niet het geval. Zijmissies zullen niet veranderen van fetch-missies en overige simpele taken zoals het ophangen van posters. Het is vooral veel heen en weer rennen en af en toe een winkel bezoeken voor nieuwe vaardigheden, haar of kleding. Natuurlijk zijn er ook Brawlers die willen vechten, maar uiteindelijk ben ik die gaan negeren. Alle gevechten won ik met gemak en dus kreeg ik steeds minder zin in extra Brawls.

De grafische stijl is echt prima voor het spel. Het komt goed overeen met de anime en dat is een positief aspect. Het heeft niet te veel details, maar dat is met spellen als dit ook niet nodig. Het is dan ook eeuwig zonde dat met weinig bewegende onderdelen de framerate instabiel is, zeker tijdens Brawls merk ik duidelijke dips. Het geluid geeft mij gemengde gevoelens. Wat er in het spel zit is op zich niet verkeerd en in alle eerlijkheid hoeveel geeft de doelgroep om goede muziek. Toch vind ik het zonde dat ik in het gehele spel maximaal rond de 15 verschillende nummers heb gehoord.

Conclusie

Bakugan: Champions of Vestroia wordt verkocht voor € 49,99 en dat is echt te veel. Ik heb enorme liefde voor Wayforward, maar hier slaan ze de plank volledig mis. Het spel bevat saaie zijmissies, trage laadschermen en gameplay die gewoon niet boeiend is voor langere speelsessies. Hoewel de grafische kant wel prima is, afgezien van wat framerate problemen, is dat verreweg niet genoeg om het spel te redden. Ik keek echt uit naar een goede Bakugan-game en had veel hoop aangezien Wayforward dit deel heeft gemaakt, maar Bakugan: Champions of Vestroia heeft deze verwachting helaas niet waar kunnen maken.

Cijfer: 5,6