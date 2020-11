[Review] Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm

Is dit een waardige opvolger van Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas?

Drie jaar geleden verscheen het eerste deel van Oceanhorn op de Nintendo Switch. Oceanhorn was een op Zelda geïnspireerd spel, welke in eerste instantie alleen op iOS was uitgekomen maar later ook op andere platforms werd uitgebracht. Hetzelfde geldt voor Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm; dit spel was een jaar exclusief beschikbaar voor iOS, maar is nu ook uitgekomen voor de Switch. Nu Zelda-fans nog even moeten wachten op het vervolg van Breath of the Wild is een op Zelda geïnspireerd spel natuurlijk ideaal tijdverdrijf, maar weet dit spel beter te scoren dan het eerste deel?

Een neergestort vliegtuig

In Oceanhorn 2 ben je een naamloze jongen die overigens ook niks zegt. Je vader en jij wonen in een rustig dorpje genaamd Arne Village. Het is jouw grote dag: jouw vader, Master Mayfair, wil jou tot ridder slaan. Hier moet je echter wel nog een kluis voor ophalen die in een piratenhol op een ander eiland ligt. Zodra je weer terug bent en je tot ridder geslagen bent, stort er opeens een vliegtuig in het bos neer die wordt achtervolgd door een duister leger. Heel Arne Village staat vol met soldaten en het is aan jou om ervoor te zorgen dat Mesmeroth, de aanvoerder van het leger en een duistere tovenaar, wordt verslagen.

Net zoals het eerste deel van Oceanhorn, merk je dat ook het tweede deel ontzettend gebaseerd is op de Zelda-spellen. Het is namelijk de bedoeling dat je verschillende locaties ontdekt, puzzels oplost, vijanden verslaat en natuurlijk de wereld verlost van de kwaadaardige Mesmeroth. Daarnaast komt ook in dit deel het RPG-element weer terug waarbij jouw level omhoog kan gaan waardoor verschillende dingen geüpgraded worden.

Een duidelijk vervolg

Kijkend naar het voorgaande deel, heeft Oceanhorn 2 redelijk wat verbeteringen doorgevoerd. Allereerst zijn de puzzels minder eentonig. Het is namelijk niet alleen meer voorwerpen verschuiven en hendels omhalen. In dit deel heb je namelijk een speciaal pistool dat onder andere vuur en elektriciteit kan afschieten. Hierdoor kun je bijvoorbeeld grote stekelige ballen in de fik steken, of je kunt elektriciteitsbollen van elektriciteit voorzien door ze met elkaar te verbinden. Dit laatste doet mij dan weer ontzettend denken aan een puzzel uit The Legend of Zelda: Phantom Hourglass, waarbij je paarse bollen in de juiste volgorde moet raken.

Ook de gevechten zijn duidelijk verbeterd. Waar de AI van tegenstanders in het vorige deel redelijk droevig was, weten de vijanden in dit deel duidelijk wat ze moeten doen. De vijanden weten hoe ze moeten verdedigen en het kan dan ook lastig zijn om ze aan te vallen. Echter is de AI niet overal goed. Tijdens het spel heb je namelijk ook teamgenoten. Je zou verwachten dat deze heel behulpzaam zijn, alleen ze doen weinig anders dan op knoppen staan om een deur open te maken of af en toe een aanval uit te voeren op vijanden. Dit is dan ook duidelijk nog een verbeterpunt.

Audiovisueel

Ook op grafisch gebied heeft dit vervolg een upgrade gehad. De wereld ziet er nog steeds kleurrijk en fantasievol uit. Ook oogt het op zowel de tv als in handheld-modus scherp en vloeiend. Waar het eerste deel nog niet heel gedetailleerd was, hebben ze dat bij dit deel veranderd. Alles is namelijk nog gedetailleerder waardoor het er veel beter uitziet. Daarnaast heeft het spel fijne muziek voor tijdens het spelen.

Wat ik wel als probleem heb ervaren is dat het spel zichzelf uit het niets afsloot. Ik zat tijdens de introductie in een gevecht die ik bijna had gewonnen, totdat het spel zichzelf uit het niets afsloot en dit tot twee keer aan toe. Hierdoor heb ik dit gevecht dus uiteindelijk drie keer niet kunnen doen, wat natuurlijk niet de bedoeling is.

Conclusie

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm is een waardige opvolger van het eerste deel. Het spel ziet ziet er prachtig uit, de gameplay is vermakelijk en er zijn veel verbeteringen toegevoegd. Wel heeft het spel twee nadelen: je hebt redelijk nutteloze teamgenoten en het spel kan zichzelf afsluiten door een fout. Met dit eerste punt valt te leven, alleen persoonlijk word ik niet blij als ik een deel opnieuw moet doen. Ik hoop dan ook snel dat hier een update voor uitkomt. Verder raad ik het spel zeker aan, alleen vind ik de €29,99 die het spel kost aan de hoge kant. Mocht dit spel in de aanbieding komen, is hij het zeker waard om aan te schaffen.

Eindcijfer: 7,2