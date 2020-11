[Review] Mad Rat Dead

Een heerlijk knotsgek en kleurrijk ritmespel!

Sinds ik dit jaar Rhythm Heaven Megamix heb gespeeld, merk ik dat ik ritmespellen best leuk ben gaan vinden. Voor mij reden genoeg om dit ritmespel, Mad Rat Dead, uit te testen. In het nieuwste spel van Nippon Ichi Software speel je als een rat die dood is gegaan en die zijn laatste dag nog een keer mag beleven. Hoe pakt dit platformspel met een ritmebesturing uit op de Nintendo Swich? Je leest het in deze review.

Mad

Het spel begint met een rat die is vermoord door een mens. Hij heeft zijn leven in een laboratorium geleefd en is nu in het hiernamaals. Hier leert hij de ‘Rat God’ kennen. Zij geeft onze rat nog één kans om zijn leven te volbrengen door hem een dag terug in de tijd te sturen. Zo kan de rat toch nog wraak nemen op de mens die hem heeft vermoord. Doe je handen op je hart, voel de beat en start met het bewegen op de maat!

Rat

Het spel is eigenlijk een platformgame waarbij je beweegt op de beat van de muziek. Je hebt verschillende knoppen die allemaal iets anders doen. Met de A-knop kun je ‘dashen’ om vooruit te komen, met de B-knop kan je springen en met de Y-knop kan je snel omlaag. Je hebt daarnaast ook nog de X-knop waarmee je een dash kan opladen, waardoor je nog verder kan dan een normale dash. Dit doe je allemaal op de maat van de muziek. Elk level heeft zijn eigen nummer en dus ook zijn eigen beats per minute: het aantal slagen per minuut. Er is ook nog een timer; je moet het level binnen een bepaalde tijd halen. Als dat je niet lukt, moet je het level opnieuw spelen. Gelukkig heb ik dat niet hoeven doen, maar ik snap wel dat beginnende spelers hier last van kunnen hebben. In het begin zal je zeeën van tijd overhouden, maar tegen het einde wordt het wel krap. Mocht je de knoppencombinaties trouwens niet fijn vinden, geen nood! In het hoofdmenu kan je dit aanpassen naar jouw wens.

Je begint het spel met een tutoriallevel waar alles haarfijn uitgelegd wordt. Na dit level ga je terug in de tijd en ben je weer in de rattenkooi voordat je doodging. Hier ontmoet je je maatje: je hart (in de vorm van een hartje). Dit duo reist samen de wereld rond. Het verhaal is erg leuk en er zitten ook vermakelijke wendingen in het spel. Ik wil niet te veel verklappen, maar het level 5-1 is voor mij een van de hoogtepunten. Daarnaast zijn de baasgevechten ook stuk voor stuk erg leuk. De eindbaas voelt ook echt aan als een typische JRPG-eindbaas, natuurlijk ook niet zo verwonderlijk aangezien NIS veel JRPG’s heeft gemaakt.

Dead

Tijdens de levels is het goed mogelijk dat je af gaat. De levels zitten namelijk vol monsters en gaten die je zult moeten ontwijken. Mocht je toch afgaan, dan verschijnt er een hartje waarmee je een aantal beats terug kunt gaan om je fout te corrigeren. Dit is een heel handig en prettig systeem, vooral omdat je makkelijk een verkeerde knop kan indrukken in deze heerlijke chaos.

Mocht je nou een level willen spelen met een ander muziekje, dan kan dat ook. Zodra je een level hebt uitgespeeld wordt het level toegevoegd aan de Stage Select, waar je vervolgens het level kan kiezen met alle vrijgespeelde muziek. Je kunt dus jezelf uitdagen om snellere muziek te kiezen, waar je nog sneller moet beslissen welke knoppen je gaat indrukken. Mocht je nog meer uitdaging willen, dan is er zelfs nog een hard mode welke beats met elkaar linkt. Je beweegt dan slechts als je ze beiden goed uitvoert.

Audiovisueel

Het allerbelangrijkste aan een ritmespel is natuurlijk dat de muziek is orde moet zijn. Je wilt natuurlijk wel echt het gevoel krijgen om op de maat mee te doen. Gelukkig bevat Mad Rat Dead zeer goede muziek en wil je elk level wel spelen. Soms is het een wat rustiger muziekje, waardoor je langzamer beweegt dan je gewend bent. Aan de andere kant zijn er ook drukke liedjes, waarvan eentje zelfs de 180 bpm bereikt! Kortom de muziek is heerlijk en zeer toepasselijk voor dit genre. De game ziet eruit alsof het uit een cartoon komt. Deze stijl oogt erg mooi op de Nintendo Switch. Het spel draait op een stabiele framerate. Grafisch gezien is de game dus ook in orde.

Conclusie

Mad Rat Dead is een heerlijke platformer met ritmebesturing. Er zit een verhaal in het spel en alhoewel het best een kort verhaal is, vind ik het zeker wel leuk. Het duurt echter wel even voordat het op gang komt. De besturing is prettig, maar door de snelle beats kan het soms chaotisch worden. Niet dat dat erg is; het is immers een rhythm-based spel. Mad Rat Dead is voor elke fan van ritmespellen een aanrader.

Eindcijfer: 8,5