PlayStation 5 DualSense controller te gebruiken op de Switch middels 8Bitdo adapter

Compatibiliteit tussen rivalen!

De PlayStation 5 komt over 2 weken uit, maar het is fans al gelukt om de DualSense controller te gebruiken op de Nintendo Switch. Een aantal mensen die reeds in bezit zijn van de controller zijn hier achter gekomen. Om de Switch te besturen met de controller is slechts een 8Bitdo adapter nodig. Deze adapter ondersteunt al andere controllers zoals de Wii U Pro controller, Wii Remote en Xbox One controller. Twitteraar BrokenGamezHDR demonstreert in een filmpje hoe de Switch te besturen is met de DualSense controller:

Dualsense works on the Nintendo Switch pic.twitter.com/jQhSwUbUbE — BrokenGamezHDR (@BrokenGamezHDR_) November 2, 2020