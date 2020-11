Switch-versie No More Heroes vergeleken met eerdere versies

Hoe groot zijn de verschillen?

Het duurt nog even voordat we met No More Heroes 3 aan de slag kunnen, de game komt namelijk pas in de lente van 2021 uit. Tot die tijd kunnen fans van de serie wél alvast de eerste twee delen opnieuw beleven. No More Heroes en No More Heroes 2: Desperate Struggle zijn nu namelijk verkrijgbaar in de eShop op de Switch.

Webben hier te maken met twee games die inmiddels al behoorlijk wat jaartjes oud zijn, het eerste deel is al meer dan tien jaar oud. Hoe oogt de Switch-versie ten opzichte van het origineel op de Wii en de latere PS3-versie? Onderstaande video laat het je zien.

