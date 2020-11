Nieuwe informatie opgedoken over het overzetten van Pokémon GO naar Pokémon Sword & Shield

Wat meer informatie over de functionaliteit is hier!

Heb je altijd al Galar willen ontdekken met je favoriete Pokémon in Pokémon GO? Dat kan binnenkort! Dankzij een recente datamine is er enkele belangrijke informatie naar boven gekomen over de komst van deze functie.

Een samenvatting van alle informatie kun je hieronder vinden:

Om je Pokémon te kunnen overzetten van Pokémon GO naar Pokémon Sw/sh is er een bepaald aantal ”energy” nodig.

Het aantal ”energy” die hiervoor nodig is, ligt aan de Pokémon.

”Energy” vult zich weer aan na een tijdje.

De wachttijd kan variëren tussen uren of zelfs dagen.

Je kunt wachten maar er is ook een optie waar je energie kunt kopen voor echt geld.

Mega Pokémon en Shadow Pokémon kunnen NIET overgezet worden.

Onduidelijk: Pokémon in kostuum kunnen overgeplaatst worden maar verliezen dan wel hun kostuum!

Het is nog niet zeker wanneer deze functionaliteit naar Pokémon Sword & Shield én Pokémon Go komt. Wel is het zeker dat het dit jaar nog zal komen en dat je bij oud & nieuw zeker van het vuurwerk kunt genieten met je favoriete Pokémon aan je zijde.