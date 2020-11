Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 13.2 GigaByte aan opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 45 vele nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel GigaByte een game daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, Immortals Fenyx Rising, maar liefst 13.2 GigaByte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Gunslugs, maar een kleine 50 MegaByte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Immortals Fenyx Rising – 13.2GB

Seven Knights: Time Wanderer – 7.7GB

Outbreak The Nightmare Chronicles – 4.7GB

Tropico 6 – Nintendo Switch Edition – 4.5GB

Monster Truck Championship – 2.9GB

Descenders – 2.0GB

What The Fork – 1.6GB

My Riding Stables 2: A New Adventure – 1.5GB

Roah – 1.1GB

Re:Turn – One Way Trip – 1.0GB

YesterMorrow – 1018MB

Trail Boss BMX – 931MB

Memoranda – 928MB

Fantasy Friends – 728MB

My Universe – School Teacher – 615MB

World Of Solitaire – 439MB

Azurebreak Heroes – 375MB

Unhatched – 285MB

Iris and the Giant – 214MB

8-Bit Farm – 195MB

Linelight – 150MB

Chess Minimal – 141MB

Santa’s Xmas Adventure – 104MB

Dragon Lapis – 94MB

2URVIVE – 83MB

Gunslugs – 50MB

Welk van bovenstaande spellen verheug jij je het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!