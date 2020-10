Winnaars Wallachia: Reign of Dracula bekend

Drie van onze leden winnen een griezelige platformer op Halloween!

De afgelopen week stond Daily Nintendo al een beetje in het teken van Halloween. In samenwerking met No Gravity Games mochten we namelijk drie keer Wallachia: Reign of Dracula voor de Nintendo Switch verloten! In deze Castlevania-achtige platformer is het aan jou de taak om Dracula te verslaan. Een erg leuke game, welke wij met een mooie 8 beloonden. Heb jij meegedaan aan de prijsvraag? Kijk dan snel of jij een van de gelukkige winnaars bent geworden. Bij de winnaars hebben we ook de door hen opgegeven strijdkreet vermeld.

Namens heel Daily Nintendo feliciteren we de volgende drie winnaars:

@dastard – “Belmont didn’t finish the job but I will !!!”

@hernieuw – “Go ahead, make my day“

@anneliesew – “Dracula I want you to mourn.“

De code wordt binnenkort via een privébericht toegestuurd. We wensen jullie alvast veel plezier met de game!