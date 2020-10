Super Lone Survivor aangekondigd voor Nintendo Switch

Volgend jaar maakt Super Lone Survivor een comeback op de Nintendo Switch.

Superflat Games heeft aangekondigd dat hun survivalspel Super Lone Survivor een comeback maakt op de Nintendo Switch. In 2014 was Lone Survivor: The Directors Cut ook te spelen op de Wii-U. Er wordt gezegd dat het hele spel van begin af aan opnieuw gemaakt en veranderd is. Een precieze datum is nog niet bekend, maar het spel komt hoogstwaarschijnlijk volgend jaar uit.

Super Lone Survivor is een ongebruikelijke mix van survival-horror, avontuur en nog veel meer. Er zijn verschillende manieren om te spelen. Je moet ervoor zorgen dat je ontsnapt uit de stad waar een vreselijke ziekte woedt. Je kunt ervoor kiezen om te ontsnappen zonder ooit een kogel af te schieten of om alles in je pad te verslaan. Ook moet je ervoor zorgen dat je genoeg eet, slaapt en dat de hoofdpersoon hun hoofd erbij houdt…