Sunset Tour aangekondigd voor Mario Kart Tour

De volgende tour is alvast aangekondigd.

Met de komst van Mario Kart Tour afgelopen jaar, is de Mario Kart-serie voor het eerst ook speelbaar op mobiele apparaten. Regelmatig zet Nintendo een tijdelijke nieuwe tour online, welke telkens in het teken staat van een bepaald thema. Zo kun je momenteel nog deelnamen aan de speciale Halloween Tour, maar is ook de volgende Tour alvast aangekondigd.

Het gaat hierbij om de Sunset Tour, welke zal beginnen op 4 november aanstaande. Dat is bekendgemaakt op het Twitter-account van Mario Kart Tour. Wat we precies kunnen verwachten is nog onbekend, wel zien we Toad en Toadette in een mijnkarretje op onderstaande vrijgegeven afbeelding.