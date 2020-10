Ruined King: A League of Legends Story aangekondigd voor Nintendo Switch

Wij zitten alvast op het puntje van onze stoelen voor deze release.

Uitgeverij Riot Forge heeft vandaag aangekondigd dat het spannende Ruined King: A League of Legends Story zal verschijnen op de Nintendo Switch. Het spel is ontwikkeld door Airship Syndicate, dit o.a. bekend zijn van het spel Darksider Genesis. Wat we kunnen verwachten? Prachtige graphics en héél véél actie!

Ruined King is een duistere single-player RPG met een verhaallijn waarbij het mogelijk is om te spelen als verschillende personages van de League of Legends met allemaal dezelfde vijand om te verslaan. Terwijl de hoofdpersonage op onderzoek gaat in twee verschillende regionen, zijn er erg veel monsters die de weg versperren, deze moeten dus eerst allemaal een kop kleiner gemaakt worden.

De uitgever geeft aan in December klaar te staan met meer informatie over het spel, welke begin 2021 verkrijgbaar zijn in de eShop. Ben jij al enthousiast? Kijk dan mee naar de super spannende trailer!