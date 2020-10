[Release Radar] Uitgelichte releases week 45

Komende week verwachten we weer een aantal grote spellen, neem hier een kijkje of er iets voor je bij zit!

In onze rubriek Release Radar laten we je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maken wij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte games.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Jurassic World Evolution: Complete Edition

Verschijnt op: 4 november 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

In de categorie ‘weet je nog?’, Jurassic World wordt aankomende dinsdag uitgebracht voor onze mooie hybride console. Bouw jouw eigen dinosaurus walhalla, experimenteer met verschillende soorten en gebruik deze mooie wezens vervolgens voor de wetenschap. Kies jouw eigen doel in dit spel en herbeleef Jurassic World met de iconische personages die je nog kent van de films. Ga jij deze uitdaging aan?

Bakugan: Champions of Vestroia

Verschijnt op: 4 november 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99

Dit spel is gebasseerd op een razendpopulaire tv-serie. Ga op avontuur in deze RPG en raak bevriend met wezens genaamd Bakugan, kies jouw eigen uitrusting en pas jouw teams aan naar eigen smaak! Wordt jij de kampioen van Vestroia?

Tropico 6 – Nintendo Switch Edition

Verschijnt op: 6 november 2020

Prijs in de Nintendo eShop: €49,99 (als voorbestelling voor €44,99)

Eindelijk komt Tropico naar de Nintendo Switch! Wordt jij een gevreesde dictator of een geliefde staatsman van het kleine eiland stadje Tropico? Bewijs jezelf als een van beide en maak de juiste keuzes in dit strategiespel. Waan je in dit zonovergoten deel van de wereld en kies welke aanpak jij het leukste vindt.