8-bit actie in deze vette trailer!

Sinds gister is Angry Video Game Nerd I & II Deluxe te koop in de Nintendo eShop. Cinemassacre heeft een passende trailer gedropt om het spel te promoten. Bekijk hieronder de trailer, waarin we de nerd zijn eigen spel zien spelen. Benieuwd naar wat je kan verwachten met deze titel? Lees onze review hier.