35 minuten aan Memoranda beelden.

Een game over vergeten en vergeten worden.

Memoranda komt volgende week naar de Switch. Beelden van de Switch versie van deze handgetekende point-and-click-adventure game zijn nu online verschenen, waarin je een kijkje krijgt naar de eerste 35 minuten. De video kun je hieronder bekijken.

Memoranda is een game die gaat over vergeten en vergeten worden. Het vertelt een verhaal over een jonge vrouw die zich er langzaam bewust van wordt dat ze haar eigen naam vergeet. Maar is ze haar geheugen aan het kwijtraken of is er iets anders aan de hand? Er zijn namelijk meer mensen in dit slaperige stadje die iets verliezen… Memoranda is vanaf 6 november te downloaden.