[Review] Pokémon Sword & Shield Uitbreidingspas

Een verbetering of een achteruitgang?

Het hoofdspel van Pokémon Sword & Shield vond ik persoonlijk redelijk tegenvallen. Naast dat de geadverteerde ”Wild Area” kaal was, er redelijk slecht uitzag en er naar mijn mening te weinig moeite was gestoken in het maken van een samenhangend geheel, was ik persoonlijk een beetje teleurgesteld in Pokémon Sword & Shield. Het was niet de Pokémon-titel die ik voor ogen had toen ik aan een Pokémon main game voor een home console dacht.

Toch wilde ik deze uitbreidingspass proberen, in de hoop dat het wellicht wat verbeteringen brengt naar een redelijke futloos hoofdspel. Gaat het de goeie kant op, nu beide pakketten speelbaar zijn? Je leest het in mijn review!

Isle of Armor

Een nieuw avontuur begint!

Je avontuur bij The Island of Armor begint zodra je in de trein stapt naar het eiland. Op het eiland zelf word je al snel begroet door een niet-zo-vriendelijk iemand: je rivaal. Een arrogante/botte rivaal brengt een stukje Pokémon terug die ik in de laatste paar hoofdspellen gemist heb.

Ook de verbeteringen in The Wild Area zijn meteen te merken als je je eerste stappen op het eiland zet. Verschillende Pokémon hebben unieke loop animaties gekregen, Waillord zijn model is gigantisch en Sharpedo’s komen snel achter je aan gezwommen zodra je een voet in het water zet. Ondanks het gevaar voor haaien, heb ik toch maar de zee getrotseerd waarbij ik tot mijn verbazing genoeg eilanden had om te ontdekken.

Naast de toegang tot het nieuwe eiland, geeft het spel je ook de mogelijkheid om je haar in meerdere stijlen te knippen bij de kapper. Deze haarstijlen zijn alleen beschikbaar als je de uitbreidingspass koopt.

….Hoeveel Diglett’s moet ik verzamelen?

Nadat ik klaar was met het ontdekken van een klein gedeelte van The Island of Armor, ging ik verder in mijn avontuur om een schattige Kubfu te bemachtigen. Voordat ik überhaupt bij de Dojo aankwam, werd ik gestopt door een man met een Alolan Diglett. Deze man presenteerde aan mij een nogal bijzondere missie: vind alle 150 van mijn Diglett’s op het eiland.

Persoonlijk vind ik deze missie een leuke manier om spelers meer te laten ontdekken van het eiland. Hiernaast heb je verschillende doelen met bijbehorende prijzen, die bestaan uit verschillende Alolan vormen van Pokémon.

Wel is het jammer dat er naast deze Diglett-missie, het hoofdverhaal en enkele NPC’s (denk aan een man die WATT’s voor je kan graven, een vrouw die verschillende soorten besjes verkoopt en een vrouw die je fiets er anders uit kan laten zien) niet heel veel te doen is buiten op het eiland. Je komt dus ook geen willekeurige trainers tegen die een gevecht met je willen aangaan.

Walk along, my friend!

De bron van activiteit bevindt zich vooral in de Dojo op het midden van het eiland. Hier onderga je een training om een nog sterkere Pokémon trainer te worden. Zodra je de training hebt voltooid, krijg je je eigen Kubfu waarmee je een band moet scheppen.

Dit gedeelte van het verhaal vond ik misschien wel het leukste. Je traint je eigen Kubfu terwijl je probeert met hem een vriendschap te kweken. Dit doe je door met hem tegen wilde Pokémon te vechten of naar een uitkijk punt te lopen die op de kaart is aangegeven. Dit is ook het punt waar je de functie vrijspeelt waarbij elke Pokémon die beschikbaar is in Pokémon Sword & Shield achter je kan lopen. Wederom een functie die ik enorm gemist heb uit de vroegere Pokémon hoofdspellen.

De toren van Water en Duisternis

Nadat je goeie vrienden bent geworden met Kubfu én hij een hoog genoeg level is, stroom je door naar het laatste stukje van The Island of Armor: de torens. Er zijn twee torens beschikbaar waaruit je kunt kiezen; de toren van water en de toren van duisternis. Welke toren je kiest heeft invloed op de evolutie die Kubfu krijgt. Water is snel en levert meerdere klappen in een korte tijd waarbij de duistere evolutie één sterke klap levert.

Het unieke aan deze torens is dat je alleen met Kubfu de toren mag betreden. Dit betekent dat alle andere Pokémon uit de je party moeten worden gehaald.

Heb je de toren gekozen en de eindbaas verslagen? Dan evolueert je eigen Kubfu in een van de twee evoluties en heb je deze portie van de uitbreidingspass uitgespeeld.

Mijn Kubfu is geëvolueerd … en nu?

Het hoofdverhaal van het eiland heb je binnen 3 a 4 uur uitgespeeld, al kan dit verschillen aan de hand van hoeveel jij van het eiland ontdekt. Dit is aan de korte kant, echter introduceert het wel enkele interessante personages die ik misschien wel interessanter vind dan enkele personages uit het echte hoofdverhaal van Sword & Shield.

Als je het hoofdverhaal hebt uitgespeeld, staan er nog een paar uitdagingen op je te wachten. Zo kun je een nieuwe uitdaging aangaan in de Dojo waarbij je met maar één type Pokémon mag vechten, WATT’s verzamelen voor Honey om de Dojo uit te breiden en een nogal aparte robot Cramorant die onnodige items voor je recyclet.

Ook is er nieuwe manier beschikbaar waarop je Gigantamax vormen van Pokémon kunt bemachtigen. Door een Pokémon met een bestaande Gigantamax vorm de speciale ”Gigantamax soep” te voeren, krijgt deze Pokémon toegang tot zijn Gigantamax vorm. Deze soep maak je door op het eiland goed te zoeken naar speciale paddenstoelen waarmee je deze soep kunt maken.

The Crown Tundra

Nóg een Wild Area om te ontdekken

Naast The Isle of Armor is er nog een enorm stukje eiland om te ontdekken: The Crown Tundra. Het is een eiland dat bedekt is met sneeuw, ijs en natuurlijk Pokémon. Niet alleen normale Pokémon zul je hier aantreffen, een groot aantal Legendaries hebben dit eiland ook hun thuis gemaakt, met de nadruk op ”groot”.

Dit eiland biedt een beter uitziende en interessantere Wild Area dan het hoofdspel. Net zoals The Isle of Armor is dit weer een grote stap in de goeie richting. In het hoofdspel was de Wild Area namelijk enorm kaal en zag het er naar mijn mening niet heel tof uit. Op deze nieuwe eilanden is de game er grafisch vooruit op gegaan, bevatten de Wild Area’s eindelijk plekken die genoeg te ontdekken hebben en hebben ze zelfs sommige Pokémon deel gemaakt van de omgevingen.

Wat me vooral opviel in de Crown Tundra waren de bomen en de texturen die erop zaten. Deze waren opvallend verbeterd tegenover de andere bomen op de andere eilanden. Daar was ik wel blij mee!

Een grot vol mysterieuze Pokémon

Dynamax Adventures is een van de nieuwe functies die is toegevoegd bij de Crown Tundra. Je gaat met een groep vrienden of willekeurige personen de grot in, bewandeld verschillende routes en bevecht een paar Dynamax Pokémon die je kunt vangen en op het laatste bevecht je een legendarische Pokémon.

Het spel weet dit concept echter op een zeer interessante manier te draaien. Je mag namelijk niet je eigen Pokémon meenemen op een Dynamax Adventure en krijgt in plaats daarvan vier willekeurige Pokémon toegewezen waaruit je kunt kiezen. Na elke vangst in je avontuur in de grotten, heb je de keuze om één gevangen Pokémon mee te nemen op je avontuur.

Je kunt dan wel je huidige Pokémon niet meer gebruiken, maar het is een goeie keuze als het een type is die het goed kan doen tegen de mysterieuze ”eindbaas”. Je weet namelijk niet welke legendarische Pokémon je op het einde gaat bevechten. Wél weet je welk type deze Pokémon is en kun je samen met je teamgenoten plannen welke Pokémon je wel of niet meeneemt naar de eindbaas.

Het viel me op dat ze deze functie hebben aangepast, want in de trailers lieten ze overkomen alsof je zelf fysiek in de grot kon wandelen. Dit kan helaas niet en in plaats hiervan is er een gestroomlijnde aanpak gekozen waar je automatisch van gevecht naar gevecht gaat. De enige input die je hebt is de keuze welke route je bewandeld. Dit is totaal niet erg en werkt misschien nog wel beter dan het originele idee. Het voelt een stuk meer gestroomlijnder aan en voorkomt eventuele problemen als je met onbekende online spelers speelt.

Dynamax Adventure is een functie waar ik geen genoeg van kan krijgen. Het werkt vooral erg verslavend en is een hele leuke activiteit om met je vrienden te ondernemen. Heb ik je nog niet overtuigd? De grotten hebben ook nog eens een veel grotere kans op shinies! Dus zelfs als je alleen op shinies wilt jagen, is Dynamax Adventure your place to be.

De legendarische Pokémon met een waterhoofd

Deze legendarische Pokémon is onmogelijk te missen door zijn gigantische groene hoofd én hij speelt de hoofdrol in het nieuwe verhaal. Het verhaal van The Crown Tundra is niet héél lang; ik merkte dat ik er na vier uurtjes wel doorheen was. Dit betekent niet dat dit ook meteen de speelduur voor het hele eiland is.

Na het redelijk vermakelijke hoofdverhaal van het eiland met onze groot hoofdige legendarische Pokémon, krijg je de kans om op drie sets van andere legendarische Pokémon te jagen. Deze komen niet voor in de Dynamax Adventures en wachten op je komst in de uitgestrekte gebieden van Galar. Je hebt de Regi’s die zich op The Crown Tundra bevinden, de drie legendarische vogels die zich uiteindelijk op alle drie de eilanden bevinden en nóg drie vierpotige legendarische Pokémon die je misschien nog kent van Pokémon Black/White.

Conclusie

Al met al blijft deze uitbreidingspass een enorme verbetering op het hoofdspel. De Wild Area op de eilanden hebben veel meer om te ontdekken en voelt daarom veel minder kaal aan, de karakters in de verhalen hebben meer persoonlijkheid en enkele terugkerende functies van oudere Pokémon games en gloednieuwe functies die ik maar al te graag verwelkom. Natuurlijk zijn de terugkerende Pokémon ook enorm fijn (welkom terug Blissey). Echter weet ik niet of ik een fan ben van het stoppen van oudere Pokémon in uitbreidingen. Verder vind ik het jammer dat Pokémon Sword & Shield zich pas écht verbeterd in de uitbreidingspass. Van mij had dit allemaal in het hoofdspel mogen zitten, want nu betaal je 90 euro voor het complete pakket.

Eindcijfer: 7,2