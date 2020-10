[Review] Angry Video Game Nerd I & II Deluxe

‘He’s gonna take you back to the past, to play the shitty games that suck ass..’

The Angry Video Game Nerd is al jarenlang een populaire internetserie op Youtube. Hierin spuwt een nerd (gespeeld door James Rolfe) zijn gal over de meest verschrikkelijke computerspellen ooit. In 2013 kreeg de nerd zijn eigen game met AVGN Adventures. Deze kreeg een vervolg in 2016 met AVGN II: ASSimilation. Beide spellen zijn platformers die in 8-bit stijl zijn vormgegeven met een ouderwets harde moeilijkheidsgraad. Zullen ze gebundeld als Deluxe-versie beter scoren dan de ‘shitty’ games die de nerd gewend is?

Hoofdstuk 1: The Angry Video Game Nerd Adventures

De nerd is samen met zijn vrienden een schijtspel aan het spelen. Plots komt er een hand uit de TV en deze grijpt de nerd letterlijk bij zijn ballen en sleurt hem de TV in. Als je bekend bent met de serie weet je dat er geen passender begin voor het spel kan zijn.

Het eerste spel van deze Deluxe-versie bestaat uit 8 levels met elk een eigen thema. Zo is er bijvoorbeeld een sneeuwlevel, een zoetsappig level vol snoep en zonneschijn, een level waarin je afdaalt naar de krochten van de hel en een level wat rechtstreeks uit het Atari-tijdperk afkomstig lijkt. Het is de bedoeling om als de nerd, gewapend met een NES Zapper, de levels te doorkruisen. Aan het eind van elk level is er een baas die verslagen moet worden. Zo heb je Dr Jekkyl/Mr Hyde, gebaseerd op hetzelfde personage uit het NES-spel, wat volgens de nerd het meest verschrikkelijke spel ooit is. De hele game zit boordevol met dit soort verwijzingen naar de serie en de spellen die daarin behandeld worden.

Een flinke uitdaging

De levels zijn tot de nok toe gevuld met vijanden en de hindernissen vereisen behoorlijk wat behendigheid. Het spel zit zelfs vol met doodsblokken die je bij een enkele aanraking in een bloedend hoopje pulp doen veranderen. Zelfs op de makkelijkste stand zal je behoorlijk vaak dood gaan. De makers van de game hebben dit bewust gedaan. Er zijn in het spel namelijk veel checkpoints te vinden in de vorm van een broodrooster NES (bekend van de serie) van waaruit je het opnieuw kunt proberen. Door de snelheid waarmee je na het doodgaan nog een poging mag wagen wordt het gelukkig nooit echt vervelend. Daarnaast zal je door de verschillende vijanden en hindernissen te leren kennen er steeds behendiger in worden je door het level te verplaatsen en verder te komen.

Alle power-ups verzamelen!

Er zijn diverse power-ups te pakken die je kunnen helpen in benarde situaties. De Game Graphic Glitch Gremlin veroorzaakt letterlijk een glitch in het spel, waardoor de vijanden even stilstaan. Super Mecha Death Christ kan gebruikt worden om het hele scherm in één klap te ontdoen van vijanden. Heb je nog maar weinig levens (in het spel uitgedrukt in bierflesjes), dan kan een heus biervat weer alles aanvullen.

Voor de spelers die het spel voor 100% willen uitspelen is er genoeg te verzamelen. Zo zijn er in elk level vier spel-cartridges te vinden die het woord NERD vormen. Ook het karakter Shit Pickle (een augurk met poep op z’n hoofd) kan in elk level gevonden worden. Naast de nerd zijn er nog drie andere speelbare personages vrij te spelen, mits je ze kan vinden in de levels. Alle personages hebben hun eigen krachten, maar zijn niet persé nodig om het spel uit te spelen.

Hoofdstuk 2: The Angry Video Game Nerd II: ASSimilation

Het tweede spel begint met een mysterieuze straal die de hele Aarde in een ‘shitty’ spel verandert. Het is aan de nerd om de wereld te redden.

Na het spelen van het eerste deel zijn er nauwelijks veranderingen in het tweede hoofdstuk van deze Deluxe-editie merkbaar. Gameplay-technisch blijft het spel grotendeels hetzelfde, met enkele toevoegingen. De nerd kan in dit deel langs muren omhoog springen en zich langzaam naar beneden laten glijden. De 8 levels met bazen á la Megaman hebben plaatsgemaakt voor een ‘overworld’ zoals je die ziet in Super Mario Bros. 3. Diverse paden leiden door 5 verschillende thematische gebieden, wederom verwijzend naar de spellen die de AVGN heeft gespeeld in de serie. De gebieden refererend naar onder anderen Ghosts ’n Goblins, Teenage Mutant Ninja Turtles en Ninja Gaiden bevatten elk 3 kleinere levels en een eindbaas. Ditmaal zijn er 6 upgrades te verzamelen die de nerd sterker maken. Zo zorgt de Glove of Power (de NES Powerglove) ervoor dat je door B te drukken muren kapot kan slaan en kan je met de Turbo Pad je aanvallen opladen voor een krachtiger schot. Het verzamelen van deze upgrades geeft een extra doel in het spel en zorgt er voor dat je de levels helemaal wilt uitkammen. Als alle gebieden zijn uitgekamd verschijnt het laatste gebied waar de eindbaas z’n opwachting maakt.

Het laatste hoofdstuk: Tower of Torment

Als AVGN Adventures en AVGN II: Assimilation zijn uitgespeeld ontgrendel je in deze Deluxe-versie een laatste hoofdstuk genaamd ‘Tower of Torment’. Het is een extra level voor de spelers als ook de fans van de serie. Dacht je namelijk dat je de eindbaas al had verslagen in de voorgaande delen, dan zal je versteld staan wie de werkelijke eindbaas is.

Naast de extra toegevoegde Tower of Torment, zijn er voor de Deluxe-versie enkele wijzigingen aangebracht in de spellen. Naast dat het gehele eerste deel is opgepoetst met de engine die gebruikt is voor het tweede deel zijn er ook enkele bazen aangepast. Zo is er aandacht aan besteed dat de sprite voor Fred Fucks ook daadwerkelijk lijkt op de acteur die hem speelde nadat het eerste spel uit was gekomen in 2013.

8-Bit spektakel!

De spellen zijn vormgegeven alsof het een oud Nintendo-spel is uit het 8-bit tijdperk. Met dat gegeven in het achterhoofd ziet alles er grafisch haarscherp uit. Er gebeurt van alles in de spellen, zowel op de voorgrond als op de achtergrond. Hieruit blijkt het oog voor detail van de makers. De sprites en omgevingen zijn mooi geanimeerd en zien er goed uit. Naast deze grafische pracht is de soundtrack ook van hoge kwaliteit. De muziek is gevarieerd en passend bij de levels en gevechten. Om het opzwepende deuntje van AVGN in 8-bit versie voorbij te horen komen, is het puntje op de i voor de fans van de serie.

Conclusie

The Angry Video Game Nerd I & II Deluxe is een verzameling van twee spellen die zeer goed in elkaar steken. Door ze bij elkaar te presenteren met een aantal extra’s is de Deluxe-versie een geslaagd product geworden. Vernieuwend is het niet, maar voor de retro-game liefhebber, de AVGN-fan en ieder ander die van een stevige platform uitdaging houd, is dit wel een zoethouder.

Eindcijfer: 7,8