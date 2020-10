Launch trailer Speed 3: Grand Prix

Een game voor echte snelheidsduivels!

Lion Castle en de Orange One hebben vandaag alvast de launch trailer online gezet van Speed 3: Grand Prix. De game zelf is pas vanaf 10 november verkrijgbaar, maar de trailer geeft alvast een goede indruk van deze intense race game. De trailer kun je hieronder bekijken.

In Speed 3: Grand Prix is het de bedoeling dat jij de beste coureur aller tijde wordt. Kies je favoriete auto en zorg ervoor dat je eerste word in de vele seizoenen, waarbij je o.a. door de neonverlichte straten van Tokyo en de Amerikaanse woestenij zult racen. De game is naast singleplayer ook te spelen in split-screen multiplayer.