Gunslugs krijgt releasedatum

Vanaf 3 november is Gunslugs beschikbaar in de Nintendo eShop!

In 2016 was Gunslugs al te spelen op de 3DS. Nu komt deze run en jump platformer ook binnenkort naar de Nintendo Switch. Vanaf 3 november is hij beschikbaar in de Nintendo eShop.

Neem het op tegen het slechte zwarte eend leger in dit chaotische schiet- en ren avontuur. Er zijn veel verschillende gebieden waar je in kan spelen. Zo heb je de jungle, vliegveld, Egypte, Antarctica en ook nog eens de poorten van de hel. Je kunt deze gebieden op verschillende manieren doorkomen, zoals met tanks en jetpacks. Er zijn verschillende Gunslug helden die je tijdens het spelen kan ontgrendelen en verzamelen om uiteindelijk de eindbaas te verslaan.

Benieuwd naar Gunslugs? Bekijk hieronder een trailer!