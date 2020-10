Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack krijgt releasedatum

De game komt op 3 december naar de Nintendo Switch.

Eerder dit jaar maakte Bandai Namco bekend dat Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack later dit jaar naar de Nintendo Switch komt. Vandaag is ook de releasedatum bekendgemaakt. Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack zal vanaf 3 december exclusief verkrijgbaar zijn voor Nintendo’s hyrbide console.

Het Adventure Pack bevat twee games, te weten Tatsujin: Rhythmic Adventure 1 en Tatsujin: Rhythmic Adventure 2. Beide games schotelen een unieke verhaallijn voor waarbij spelers op twee verschillende RPG-avonturen gaan door verschillende periodes uit zowel de geschiedenis als de toekomst. Spelers kunnen het opnemen tegen meer dan 250 verschillende monsters en vijandelijke drums in meer dan 130 nummers.

Mocht je liever de klassieke gameplay hebben waar je op de maat van de muziek druk meeslaat? Dat kan ook want deze collectie bevat meer dan 130 liedjes, waaronder “Gurenge” van de populaire serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

De nieuwe bijbehorende trailer is hieronder te bekijken.