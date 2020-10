Nieuwe trailer Disgaea 6: Defiance of Destiny.

Een trailer met een gezonde dosis nostalgie!

Nippon Ichi Software heeft een nieuwe trailer online gezet voor Disgaea 6: Defiance of Destiny. De Japanse trailer begint met een terugblik op de vorige 5 titels en laat daarna de combat en enkele game mechanieken zien. De trailer kun je hieronder bekijken. Disgaea komt volgend jaar zomer naar de Switch.

Nog niet veel is bekend over Disgaea 6, behalve dat jij als Zed speelt, een zombie die beter is dan iedereen. Alleen de God of Destruction staat nog boven jou, en het is dan ook jouw doel om hem te verslaan. Elke keer als je van hem verliest sterft je party… om daarna sterker terug te komen dan ooit!