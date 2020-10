[Gerucht] Crash Bandicoot 4: It’s About Time bevat code voor Switch versie

Een intern Switch profiel zou al bestaan in de game.

Het gerucht dat Crash Bandicoot 4: It’s About Time naar de Switch zou komen bestaat al even. Nog voordat de game uitkwam werd er een vermelding naar een Switch versie gevonden op de officiële website. Tot op heden is er nog niets van terecht gekomen, maar daar kan wederom verandering in komen.

Dataminers hebben namelijk een Switch profiel gevonden in de .ini bestanden van de game. Hoewel het mogelijk is dat dit overblijfselen zijn van Unreal Engine 4, waar de game in gemaakt is, is er meerdere keren de zin “Copied from Falcon” gevonden. Falcon was de projectnaam van Spyro Reignited Trilogy, die wel op de Switch is uitgekomen. In andere woorden, dit kan dus ook een stukje optimalisatie code zijn als basis voor de game op de Switch. Ditzelfde stuk code suggereert eveneens dat de game 720p in docked en handheld mode aanhoud met een dynamische resolutie.

Voor wie hier verder in geïnteresseerd is heeft Canadian Guy Eh het in onderstaande video beter uitgelegd. We houden je in ieder geval op de hoogte!