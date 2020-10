[Update] EA krijgt dwangsom van kansspelautoriteit

Na jaren strijd is de overwinning voor de kansspelauthoriteit. Update: Reactie van EA is toegevoegd.

[Update] EA heeft ons in een mail hun volledige reactie gestuurd. Deze is onderaan het artikel te zien.

Origineel bericht: Het is goed mogelijk dat FIFA binnenkort een aantal veranderingen krijgt in Nederland. Van de rechter en de kansspelautoriteit moeten ze namelijk alle gokelementen verwijderen uit de spellen. Dat betekent dus grote aanpassingen voor FIFA Ultimate.

Wanneer ze hier niet aan voldoen zal EA elke week een boete krijgen van 500.000 euro met een maximum van 5 miljoen. Oorspronkelijk probeerde de kansspelautoriteit dit al bijna drie jaar geleden voor elkaar te krijgen, maar EA vocht dit aan bij de rechter. Deze rechtszaak hebben ze nu verloren en dus zullen ze tenzij ze in hoger beroep gaan en daar winnen moeten gaan betalen.

FIFA 21 ligt nu in de winkels voor de huidige generatie consoles en in Nederland vloog die uit de winkels. Het is dus afwachten wat EA gaat doen met de spelelementen. Einde origineel bericht

Na onze initiele berichtgeving heeft EA contact met ons gezocht om de volgende statement van Dirk Scholing, de Country Manager van de Benelux, te geven:

“FIFA en de FIFA Ultimate Team modus worden al jarenlang door spelers van over de hele wereld met veel plezier gespeeld. Daarom zijn we teleurgesteld over de beslissing die vandaag is genomen en de mogelijke impact hiervan op de Nederlandse spelers. We zijn niet van mening dat onze producten en diensten op enige wijze in strijd zijn met de gokwetten. We gaan tegen deze beslissing in beroep en proberen een situatie te voorkomen die impact heeft op de mogelijkheden van Nederlandse spelers om FIFA Ultimate Team volledig te spelen.

Electronic Arts hecht veel waarde aan een positieve speelervaring: we streven ernaar alle spelers keuze, eerlijkheid, waarde en plezier te bieden in al onze spellen. We staan nog steeds open voor gesprekken met de Nederlandse Kansspelautoriteit en andere stakeholders om hun zorgen te begrijpen en oplossingen te zoeken om deze aan te pakken.”